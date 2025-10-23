Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Va fi foarte probabil, săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria Capitalei”

Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat joi seară la Antena 3 că „foarte probabil” candidatul liberalilor la alegerile pentru Primăria Municipiului București din 7 decembrie va fi Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al partidului și primar al Sectorului 6.

„Acum aproximativ două luni de zile am făcut un sondaj de opinie. Au fost trei colegi testați. Cel mai bine plasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi foarte probabil, săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria generală a Capitalei. Dânsul a fost cel mai bine plasat dintre candidații noștri”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul consideră că viitorul primar general al Capitalei „n-o să aibă o viață ușoară în următorii ani”, indiferent de numele persoanei în cauză.

„În cântarul posturilor dificile din România, cred că, după poziția de premier, poziția de primar general este printre cele mai dificile, pentru că are niște responsabilități destul de mari în sistemul de termoficare, nu are primăria generală venituri foarte mari, ele sunt împărțite multe către primăriile de sector, deci indiferent cine va câștiga Primăria Capitalei n-o să aibă o viață ușoară în anii următori”, a adăugat liderul PNL.

Stelian Bujduveanu „a onorat acest interimat”

El a lăudat activitatea actualului primar interimar, liberalul Stelian Bujduveanu, despre care a spus că „a onorat acest interimat”.

„Eu am susținut organizarea acestor alegeri, pe de o parte, pentru că asta ține de spiritul legii (…). În al doilea rând, cred că este bine pentru orice localitate să aibă un om care are mandatul stabil pe post. Actualul primar interimar a făcut o treabă bună, dar întotdeauna un om ales legitim are o altă autoritate față de un primar interimar, așa cum, de exemplu, este domnul Bujduveanu, care a avut o prestație foarte bună din punctul meu de vedere și a onorat acest interimat”, a afirmat liderul liberalilor.

„Poți să faci campanii fără să te înjuri ca la ușa cortului”

Premierul și totodată liderul PNL a spus că speră să fie „o campanie civilizată în așa fel încât lucrurile să se păstreze într-un climat normal”.

„Eu cred într-o anumită înțelepciune, așa cum v-am spus. Poți să faci campanii fără să te înjuri ca la ușa cortului. Cred că oamenii au nevoie, totuși, de niște soluții, de capacitatea de a proiecta ce vrei să faci. Și v-am spus, datorită pulverizării Consiliului General și acestor probleme pe care le are primăria generală, indiferent cine va câștiga, nu va fi un mandat ușor”, a explicat Bolojan.

El consideră că Ciprian Ciucu „a făcut niște lucruri foarte bune” la Primăria Sectorului 6, pe care o conduce din 2020.

„În mod evident, de exemplu, experiența domnului primar Ciucu, pe care a dovedit-o și a câștigat-o în acești ani la Primăria Sectorului 6, unde a făcut niște lucruri foarte bune, cred că poate fi pusă și în serviciul Capitalei”, a conchis Ilie Bolojan.