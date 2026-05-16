Ilie Bolojan și Dominic Fritz au pus la punct strategia înainte de consultările oficiale cu Nicușor Dan. Cu ce mesaj merg la Cotroceni

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, după ce a avut o întâlnire cu liderul USR Dominic Fritz, la Primăria Timişoara, că cele două partide vor fi aliniate la consultările de luni de la Cotroceni şi indiferent de formula de guvernare care se va găsi, vor susţine proiectele care ţin de îmbunătățirea economiei românești.

„În plan politic vom fi aliniaţi în consultările cu domnul preşedinte, luni, în aşa fel încât în baza experienţei pe care am avut-o în aceste luni de guvernare pe de-o parte să susţinem, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, care ţin de stabilitatea financiară a României şi programele de relansare economică în aşa fel încât, pe de-o parte, să închidem această perioadă pe care nu o puteam evita, de constrângeri bugetare şi de reduceri de deficite şi să trecem într-o etapă de relansare economică. De asemenea, vom susţine proiectele care ţin de PNRR în Parlament, pe care aşa cum am anunţat le vom depune în următoarele două săptămâni pentru ca toate jaloanele să fie îndeplinite şi să nu pierdem aceşti bani. Cele două partide vor susţine cele două proiecte care sunt angajamente ale României faţă de Uniunea Europeană”, a declarat Bolojan.

Renegocierea Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este o prioritate pentru Guvern, a punctat liderul PNL.

„A fost o discuţie bazată pe două componente, pe aspectele administrative care ţin de proiectele de dezvoltare ale municipiului Timişoara şi sigur, aspectele politice, respectiv ceea ce se întâmplă începând de săptămâna viitoare, legat de consultările pentru noul guvern, dar şi de acţiunile pe care le putem desfăşura în perioada următoare. Aşa cum ştiţi, în fiecare reşedinţă de judeţ din România există proiecte importante, dintre care o bună parte sunt finanţate prin PNRR şi pentru noi, finalizarea acestor proiecte, renegocierea programului în următoarele două săptămâni, sunt o prioritate şi de aceea şi pentru municipiul Timişoara finalizarea acestor proiecte este vitală”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan s-a referit şi la proiectele care pot fi preluate de administraţiile locale.

„De asemenea, sunt multe proiecte care sunt astăzi în administrarea guvernului, în administrarea statului român, care pot fi transferate reşedinţelor de judeţ, în aşa fel încât activele care astăzi nu sunt folosite corespunzător, să fie folosite. Şi în această perioadă, componenta de descentralizare a fost importantă şi o vom susţine şi în perioada următoare, indiferent pe ce poziţie vor fi cele două partide. Dar transferurile de active către primării, pentru a putea fi puse în valoare, pentru a putea fi valorificate, este o direcţie importantă pe care o susţinem”, a spus Bolojan.

Primarul municipiului Timișoara Dominic Fritz,a declarat, sâmbătă, după întâlnirea cu premierul interimar că au discutat despre consultările de luni, convenind că ambele formațiuni vor transmite poziția că nu vor susține orice formulă de guvernare cu PSD, notează Agerpres.

Consultări oficiale la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan organizează luni consultările oficiale, la Palatul Cotroceni, cu opt grupuri parlamentare, primul invitat fiind Partidul Social Democrat (PSD).

Șeful statului a reiterat săptămâna aceasta că actuala criză politică de la București „se va rezolva într-o direcție prooccidentală” și a exclus posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, invocând dificultățile constituționale ale unui astfel de scenariu.

Dan a spus vineri că nu va face luni sau marți un anunț despre noul premier pe care îl va desemna. La consultările cu liderii politici „întrebarea fundamentală” va fi „care este majoritatea guvernamentală pentru susținerea unui guvern”.

„Este responsabilitatea noastră ca, indiferent dacă va fi un guvern tehnocrat, minoritar, majoritar, să fie susținut de o majoritate, altfel vor fi tensiuni”, a declarat președintele