Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Foarte probabil blocul va fi demolat”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri despre tragedia din cartierul bucureștean Rahova, unde o explozie a spulberat două etaje ale unui bloc.

Trei persoane și-au pierdut viața și alte paisprezece au fost rănite în urma deflagrației. Ilie Bolojan și-a exprimat compasiunea pentru familiile celor decedați, pentru răniți și pentru toți locuitorii blocului, „ale căror vieți au fost date peste cap”.

„Doi dintre răniți au arsuri serioase, iar, potrivit ministrului Sănătății, s-a convenit ca aceștia să fie transferați în străinătate pentru tratament”, a declarat Ilie Bolojan într-un interviu la Radio România Actualități.

„Această tragedie a provocat nu doar victime, ci și afectarea structurii de rezistență a clădirii”, a continuat șeful Executivului care a explicat că din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, „e probabil că acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat”.

În blocul afectat de explozie se aflau 108 apartamente. Pompierii au dispus evacuarea integrală a locatarilor întrucât există risc de prăbușire a clădirii. În prezent, la fața locului se desfășoară acțiuni de căutare a posibilelor victime prinse sub dărâmături.