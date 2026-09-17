Ilie Bolojan, după nominalizarea lui Mureșan: „Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție”

Președintele PNL Ilie Bolojan a afirmat că desemnarea lui Siegfried Mureșan drep candidat de prim-ministru arată că președintele Nicușor Dan și-a asumat direcția unei guvernări reformiste, responsabile și proeuropene, lucru despre care Bolojan spune că îl „bucură”.

„Prin propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premierul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm proeuropeană. Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană. Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa”, a scris Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Liderul liberalilor s-a arătat încrezător că Mureșan va propune o echipă guvernamentală și un program de guvernare care să corespundă așteptărilor de modernizare a României.

„Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului guvern. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară”, a conchis Bolojan.

Nicușor Dan a anunțat că opțiunea sa pentru funcția de premier este europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, cel care fusese propus de PNL, USR și UDMR încă din iunie. El a spus că în continuare nu există o majoritate parlamentară. Mai mult, a precizat că nu avea confirmarea lui Mureșan că acceptă propunerea. Confirmarea a venit câteva minute mai târziu, pe Facebook.

„Accept propunerea făcută de Președintele României”, a scris Mureșan pe Facebook, la câteva minute de la anunțul președintelui.

„Mă bucur că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier”, a venit răspunsul președintelui Dan, tot pe Facebook.