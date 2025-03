Ilie Bolojan evocă „gesturi de piroman politic” în legătură cu posibilitatea ca el să devină candidatul coaliției la prezidențiale, în locul lui Crin Antonescu

Președintele interimar Ilie Bolojan a respins luni seară, într-un interviu acordat Digi24, posibilitatea ca el să intre în cursa electorală prezidențială de anul acesta în locul actualului candidat desemnat de coaliția de guvernare, Crin Antonescu. „A folosi o conjunctură care te-ar putea avantaja pentru a face gesturi de piroman politic înseamnă să nu înțelegi care sunt problemele țării noastre”, și-a motivat Bolojan decizia de nu participa la alegerile prezidențiale programate în luna mai.

„Înainte de a ajunge președinte interimar în urma demisiei președintelui Iohannis, eram președintele PNL și am semnat un protocol de coaliție prin care stabileam un candidat comun al partidelor care formează majoritatea parlamentară. Această decizie de a stabili un candidat comun și de a evita certurile din coaliție cred că a fost un lucru bun, pentru că am văzut ce s-a întâmplat anii trecuți. Gândiți-vă că acum intrai din nou într-o competiție politică, gândiți-vă ce ar fi însemnat în ceea ce privește stabilitatea țării noastre, exista riscul ca această coaliție să nu mai funcționeze. România nu are nevoie de instabilitate guvernamentală”, a spus el.

„A fost o discuție legată de mai mulți candidați și aceasta (Crin Antonescu, n.r.) a fost candidatura acceptată de toate partidele. PNL a făcut o astfel de propunere, alături de alte două propuneri puse în discuție”, a adăugat Ilie Bolojan.

„A folosi o conjunctură care te-ar putea avantaja pentru a face gesturi de piroman politic înseamnă să nu înțelegi care sunt problemele țării noastre. Una din problemele noastre foarte neplăcute este încrederea socială foarte scăzută, între oameni în general, care vine și dintr-o neîncredere în lumea politică”, a insistat președintele interimar.

„Am promis foarte multe lucruri, am promis că vom face, că vom drege. Din păcate, de multe ori nu ne-am respectat aceste angajamente, uneori n-am livrat la timp, alteori n-am livrat deloc”, a mai spus Bolojan.

Alte precizări făcute de Ilie Bolojan pe acest subiect:

„ Fiind fost președinte al PNL, vă puteți da seama care este atitudinea mea (față de Crin Antonescu, n.r.). Cred că indiferent de simpatiile pe care le avem, atunci când ești Președinte trebuie să ai o atitudine de respect pentru toți candidații, pentru toate forțele reprezentate în Parlament și să îi respecți pe toți românii, nu să îi împarți între cei care te susțin și cei care nu te susțin. E o chestiune de decență să ai o atitudine echidistantă într-o astfel de competiție.

Președintele interimar a vorbit și despre candidatura lui Călin Georgescu, respinsă duminică seară de Biroul Electoral Central: