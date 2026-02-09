Ilie Bolojan, explicații despre creșterea taxelor și impozitelor. „Nu mai avem bani pentru scutiri și vouchere. De unde să le plăltim?”

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut luni seară că există români pentru care „orice fel de creştere” în ceea ce privește scumpirea traiului, inclusiv majorarea taxelor şi impozitelor locale, reprezintă „o presiune”. Șeful guvernului spune că statul român nu mai putea funcţiona cu taxele şi impozitele la valoarea lor anterioară, motivând că „nu mai avem bani pentru scutiri și vouchere”.

„A trebuit să facem majorarea impozitelor pe proprietate. Aveam un angajament al României că-l vom aduce la uni nivel care să reflecte prețul de piață, iar aceste venituri, sunt venituri ale autorităților locale. Neputând să le transferăm aceleași venituri a anii trecuți, trebuie să creștem aceste taxe. Unele lucruri sunt din culpa guvernului, unele din culpa primăriilor. Am anulat foarte multe excepții, 950.000 de persoane cu dizabilități care nu plăteau impozit pe case. Aveam tot felul de scutiri, de exemplu dacă locuiești într-un imobil vechi, ai un discount. Multe dintre aceste case au fost reabilitate, iar în cazul lor icreșterea nu a fost de 70%, a fost mai mare”, a declarat Bolojan, într-un interviu la Digi24.

„Unele primării au majorat impozitul pe mașini mult mai mult decât a stabilit guvernul. Legislația actuală nu le permite acum să le reducă. Deci au apărut unele nemulțumiri din cauza acestui tip de calculări care nu au fost aplicate bine. Noi nu mai puteam merge cu nivelul de impozitare pe care l-am avut”, a arătat el.

„Sunt mulți oameni pentru care creșterea de impozite sau creșterea costului vieții, în general, se crează o presiună suplimentară”, a admis premierul.

„Dar nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autoritățile locale (…) Trebuia să luăm măsuri să corectăm lucrurile. Putem constata problemele, dar trebuie să vedem care sunt alte soluții. Din păcate, nu sunt altele decât scăderea cheltuielilor și să creștem veniturile, inclusiv prin colectarea lor”, a subliniat șeful guvernului.

Întrebat despre taxele pentru persoanele cu dizabilități, premierul a răspuns: „Beneficiază de scutirea la plata CASS, ei și pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. Sunt 957.000 de persoane, iar asta ne-a dus la situația în care 10% din populație nu plătea impozit pe proprietate sau pe mașini. Dacă ar fi să venim cu măsuri compensatorii, trebuie să se limiteze la o locuință de o anumită suprafață sau la o anumită capacitate cilindrică a mașinii (…) Nu mai putem merge pe scutiri în totalitate. Orice excepție, orice scutire trebuie gândită din ce bani acoperim”.

„Dar nu mai putem merge pe scutiri în totalitate, nu mai avem această posibilitate. Orice scutire de taxe, orice voucher – din ce bani le plătim? Noi nu avem acești bani, ne împrumutăm”, a adăugat prim-ministrul.

Șeful guvernului a arătat că, în eventualitatea unei reveniri asupra deciziilor privind majorarea taxelor şi impozitelor, trebuie găsită alternativa bugetară.

„Tot ce se propune s-ar putea face, cu o singură condiţie: de unde găsim bani ca să acoperim bani pentru anumite discounturi pe care le facem, pentru că altfel ne întoarcem de unde am plecat”, a punctat Bolojan.