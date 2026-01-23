Ilie Bolojan, după ce George Simion a tăiat tortul în forma Groelandei acoperit cu steagul american: „Nu ne-ar fi picat bine”

Premierul Ilie Bolojan a avut o primă reacție la două zile după ce liderul principalului partid de opoziție din România a fost filmat în timp ce tăia bun tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul Statelor Unite.

„Nu aș vrea să comentez neapărat astfel de scene. Fiecare om politic face ceea ce crede de cuviință. Dar mă gândesc ca român că nici nouă, poate, nu ne-ar fi picat bine dacă am fi văzut harta României tăindu-se din ea bucăți”, a declarat prim-ministrul României, într-un interviu acordat vineri la Radio România Actualități.

Liderul AUR, George Simion, s-a aflat în aceste zile, împreună cu mai mulți membri ai partidului, într-o vizită în Statele Unite ale Americii.

Într-un videoclip publicat pe X și distribuit de o organizație afiliată conservatorilor din Partidul Republican din SUA, liderul formațiunii de opoziție se vede cum taie un tort în forma Groenlandei, teritoriul danez pe care președintele american Donald Trump a încercat să îl anexeze.

„O să fim acolo pentru toți oamenii liberi din lume”, spune, la un moment dat, George Simion.

Explicația liderului AUR pentru „episodul tortului”

Contactat miercuri de HotNews, liderul AUR a transmis poziția sa publicată pe blogul său personal în care acuză atacuri din partea „presei de sistem, care încearcă să transforme un moment festiv într-o temă de politică externă”.

„Așa-numitul «episod al tortului», ridicat la rang de subiect de către analiștii de serviciu, a reprezentat un moment organizat de republicani cu ocazia împlinirii unui an de mandat al președintelui Donald Trump”, a scris Simion.

Acesta spunea că delegația AUR din care a făcut parte nu putea evita anumuite momente „de frica presupuselor controverse: aceasta este atmosfera la o recepție în Washington DC în aceste zile”.

Critici la adresa lui Simion

Gestul lui Simion a fost amplu comentat pe rețelele de socializare și a fost criticat de europarlamentarul Nicu Ștefănuță, într-un videoclip care a devenit viral.

„George Simion, am un mesaj pentru tine. Să-ţi stea în gât tortul ăla! Când tai tortul ăla, gândeşte-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei şi cineva îţi cerea acel teritoriu”, a spus Nicu Ștefănuță într-un mesaj video în care i se adresează direct lui George Simion.

Într-o declarație pentru HotNews, George Simion a susținut joi că parteneriatul cu SUA este singura garanție solidă de securitate pentru țara noastră.

Cum a răspuns Simion

„Suveran, în accepțiunea mea, înseamnă un lucru simplu și clar: să pui interesul țării tale pe primul loc. Fără sloganuri, fără isterii, fără comparații absurde. Pentru România, parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii reprezintă singura garanție reală de securitate. Acesta este un fapt, nu o opinie. Parteneriatul cu Uniunea Europeană este, desigur, firesc și de la sine înțeles pentru că suntem parte din Europa, istoric, cultural și economic”, a declarat Simion.

Cum Groenlanda reprezintă o chestiune de securitate pentru Statele Unite, implicit este un subiect care ține și de securitatea României, crede liderul AUR.

„Toată povestea legată de Groenlanda este un subiect de securitate strategică pentru Statele Unite. Iar ceea ce ține de securitatea SUA ține, implicit, și de securitatea NATO, a Uniunii Europene și, deci, a României. A ignora acest lucru înseamnă fie naivitate, fie rea-credință. Să compari Groenlanda cu Dobrogea este infantil și denotă o lipsă totală de înțelegere a realităților geopolitice”, argumentează George Simion.

El susține că politica externă nu ar trebui asimilată unor exerciții de imagine, ci doar pe baza intereselor României.