VIDEO „Să-ți stea în gât!”. Mesajul unui europarlamentar pentru George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei/ Reacția liderului AUR

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță i-a transmis liderului AUR George Simion un mesaj după ce acesta a fost filmat la Washington când tăia un tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul Statelor Unite. „Să-ți stea în gât!” îi spune Ștefănuță, într-o postare vizualizată pe rețelele sociale de peste 500.000 de oameni. Într-o declarație pentru HotNews, George Simion susține România are nevoie de lideri care „înțeleg așa cum este, nu de moralizatori de platou TV”.

„Nu râzi la lucruri serioase”

„George Simion, am un mesaj pentru tine. Să-ţi stea în gât tortul ăla! Când tai tortul ăla, gândeşte-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei şi cineva îţi cerea acel teritoriu”, a spus Nicu Ștefănuță într-un mesaj video în care i se adresează direct lui George Simion.

„Noi suntem parte dintr-o familie şi când eşti parte dintr-o familie, ai grijă de nevoile celor din familia ta. Dacă unul din membrii familiei este atacat, nu râzi la lucruri serioase. Pentru că data viitoare poate eşti tu la rând. Aşa că să-ţi stea în gât tortul ăla!”, a conchis Ștefănuță.

Postarea europarlamentarului s-a răspândit rapid pe rețelele sociale ajungând la 305.000 de viuzalizări și 1.700 de distribuiri pe Facebook și 230.000 de vizualizări și peste 1.000 de distribuiri pe TikTok.

Simion: „Să compari Groenlanda cu Dobrogea e infantil”

Într-o declarație pentru HotNews, George Simion susține că parteneriatul cu SUA este singura garanție solidă de securitate pentru țara noastră.

„Suveran, în accepțiunea mea, înseamnă un lucru simplu și clar: să pui interesul țării tale pe primul loc. Fără sloganuri, fără isterii, fără comparații absurde. Pentru România, parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii reprezintă singura garanție reală de securitate. Acesta este un fapt, nu o opinie. Parteneriatul cu Uniunea Europeană este, desigur, firesc și de la sine înțeles pentru că suntem parte din Europa, istoric, cultural și economic”, a declarat Simion.

Cum Groenlanda reprezintă o chestiune de securitate pentru Statele Unite, implicit este un subiect care ține și de securitatea României, crede liderul AUR.

„Toată povestea legată de Groenlanda este un subiect de securitate strategică pentru Statele Unite. Iar ceea ce ține de securitatea SUA ține, implicit, și de securitatea NATO, a Uniunii Europene și, deci, a României. A ignora acest lucru înseamnă fie naivitate, fie rea-credință. Să compari Groenlanda cu Dobrogea este infantil și denotă o lipsă totală de înțelegere a realităților geopolitice”, argumentează George Simion.

El susține că politica externă nu ar trebui asimilată unor exerciții de imagine, ci doar pe baza intereselor României.

„România are nevoie de lideri care înțeleg lumea așa cum este, nu de moralizatori de platou TV sau de politicieni care confundă politica externă cu exerciții de imagine. Realpolitik nu se face cu sloganuri, ci cu luciditate, alianțe solide și interes național clar asumat. Iar interesul României este simplu: securitate, stabilitate și respect. Fără isterii. Fără propagandă. Fără dublu standard”, a conchis George Simion.

Cum a izbucnit scandalul

George Simion s-a aflat în aceste zile într-o vizită în Statele Unite, însoțit de o delegație a AUR. Într-un videoclip publicat pe X și distribuit de o organizație afiliată conservatorilor din Partidul Republican din SUA, Simion poate fi văzut cum taie un tort în forma Groenlandei, teritoriul danez pe care Donald Trump încearcă să-l anexeze. „Aceasta este atmosfera la o recepție în Washington DC în aceste zile”, spune, într-o postare pe blogul său, George Simion.

Videoclipul cu George Simion a fost publicat inițial de un cont de X numit Mark Naughton, care se prezintă ca fiind jurnalist. Imaginile au fost ulterior redistribuite de grupul de advocacy politic „Republicans for National Renewal”, care este afiliat conservatorilor din Partidul Republican și care se descrie ca susținând valorile naționale și valorile „America First”.