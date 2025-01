Ilie Bolojan îi răspunde lui Grindeanu pe tema concedierilor de la Senat: „Dacă nu ești pregătit, ar fi bine să nu te apuci să faci declarații”

Președintele Senatului, Ilie Bolojan, i-a replicat, la Digi24, ministrului Sorin Grindeanu care susținuse că disponibilizările făcute de Bolojan la CJ Bihor au fost un eșec. Liderul PNL i-a transmis lui Grindeanu că cifrele pe care le-a vehiculat sunt false și că România și stabilitatea ei sunt mai importante decât „niște glumițe mai bune sau nu”

„Domnul Grindeanu a avut niște date care s-a demonstrat, și se poate verifica oricând, că nu au fost în concordanță cu realitatea (…) La Consiliul Județean Bihor, astăzi, funcționăm bine mersi cu 83 de colegi, cred că 84, pentru că între timp s-au mai întâmplat niște niște mișcări de personal, față de alte Consilii Județene care au 150, 200, 250 de angajați. Poate poate e foarte auster Consiliul Județean Bihor, poate, cum să vă spun eu, poate trebuie cinci oameni în plus, 10 oameni în plus, dar nu 100 de oameni în plus. Timpul a validat că acest calcul a fost corect. Asta se va întâmpla și la Senat”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Poți să mai scapi o glumă”

Referindu-se strict la declarația lui Grindeanu, Bolojan i-a recomandat ministrului Transporturilor să aibă grijă la declarațiile publice pe care le face.

„Atunci când se întâmplă ceva care devine un punct, să spunem important pe agenda publică, într-o anumită zi, există posibilitatea ca presa să te întrebe. Și dacă nu ești pregătit, ar fi bine să nu te apuci să faci declarații despre speța aia, sau să ai grijă ce spui, pentru că poate fi scos dintr-un context”, a subliniat președintele PNL.

„Poți să mai scapi o glumă care se interpretează altfel, dar România și stabilitatea țării noastre sunt mult mai importante decât niște glumițe mai bune, sau nu”, a conchis Bolojan.

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a avertizat, joi, că reducerile de personal de la Senat anunțate de Ilie Bolojan s-ar putea întoarce împotriva acestuia, existând riscul ca persoanele concediate să-și recâștige posturile în instanță. Prim-vicepreşedintele PSD a citat ca exemplu o serie de concedieri efectuate de Bolojan la Consiliul Județean Bihor, unde, spune el, din 200 de persoane date afară, 195 au câștigat în instanță. Ulterior, fostul vicepreședinte al CJ Bihor îl contrazice flagrant pe Grindeanu și spună că doar două persoane au și câștigat procesul.

„Ştiţi, eu m-am întrebat ce s-a întâmplat în urmă cu 4 ani cu o reducere la Consilul Judeţean Bihor. S-a făcut o reducere tot de vreo 200 de posturi. Ştiţi că 195 au câştigat procesul? Trei au renunţat, sau 5 au renunţat la proces şi ceilalţi 195 l-au câştigat. Ca să faci reduceri de acest tip, să nu fiu înţeles că nu susţin această acţiune, doar că dacă o faci pentru presă, ai reversul peste câteva luni, la fel cum a fost la CJ Bihor. Ei vor acţiona în judecată şi vor câştiga”, a spus Grindeanu la Timișoara, citat de News.ro.

Reduceri de personal la Senat

Grindeanu, ironic, a spus că șeful Senatului ştie exact câte persoane trebuie disponibilizate la Senat, având în vedere că această instituție a fost condusă în ultimii 10 ani de liberali.

„I-o fi spus domnul Ciucă înainte. Sunt convins că a făcut o analiză, nu la număr, că nu aşa se fac analizele, ci la ce lucrează oamenii şi dacă, şi sunt convins că lucrul ăsta l-a făcut, dacă taie frunze la câini, foarte bine că fac această reducere”, a declarat Sorin Grindeanu.

Publicația locală Bihoreanul.ro a scris apoi că în realitate, la o lună după instalarea sa ca președinte al CJ Bihor, Bolojan a redus organigrama administrației județene de la 194 la 97 de posturi, iar într-o a doua etapă, în mai 2021, a mai tăiat încă 8, ajungând la 89 de posturi. Așadar, în total au fost reduse nu „200 de posturi”, din simplul motiv că CJ Bihor nici nu avea atâtea, ci 105 posturi.

Președintele Senatului, Ilie Bolojan, a anunțat măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare ale instituției. Printre acestea se numără desființarea a 178 de posturi, micșorarea flotei auto și modificarea programului de lucru al demnitarilor pentru a eficientiza funcționarea instituției.

Aceste măsuri au fost adoptate în cadrul Biroului permanent al Senatului, cu votul favorabil al tuturor reprezentanților coaliției și ai USR, înregistrându-se trei abțineri.

Reorganizarea organigramei de la Senat a fost întâmpinată cu huiduieli și proteste de către angajați. În contrast, Claudiu Năsui, lider în USR, a comentat decizia, susținând că ar trebui să se reducă mai mult personalul, propunând o reducere de 400 de funcționari.