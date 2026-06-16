Ilie Bolojan, întâlnire cu Kelemen Hunor și Dominic Fritz azi-dimineață, înainte de ședința UDMR

Președintele PNL s-a întâlnit cu liderii UDMR și USR, înainte să expire ultimatumul dat premierului desemnat Adrian Veștea să-și expună mandatul și înainte ca UDMR să se reunească în ședință, spun surse politice pentru HotNews. Informația a fost difuzată anterior și de postul TV Digi24.

Întâlnirea dintre cei trei lideri a venit după ce PNL a decis luni seară, cu o largă majoritate, să excludă o alianţă la guvernare cu PSD. A fost o reconfirmare a deciziilor luate deja de partid, după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier de președinte, fără să fie discuții cu conducerea partidului.

O poziție similară fusese anunțată de USR, încă de duminică seară, când a fost făcut anunțul de la Cotroceni. „Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD”, a transmis atunci partidul.

UDMR nu a luat încă o decizie. Partidul este acum în ședință. În plus, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a admis că a existat luni o întâlnire a reprezentanților formațiunii cu premierul desemnat, Adrian Veștea, în care liberalul le-a propus să facă parte din Guvern.

Uniunea Democrată Maghiară din România urmează să decidă marți dacă va face parte din potențialul guvern condus de Veștea.

Cele trei partide au împreună 166 de voturi (PNL – 76, USR – 59, UDMR – 31), sub cele 233 necesare învestirii unui Guvern. Decizia UDMR de a sprijini sau nu Guvernul Veștea poate înclina balanța.

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