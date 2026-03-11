Ilie Bolojan, întâlnire cu noul ambasador al SUA la București. Premierul i-a prezentat decizia CSAT

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit miercuri la Palatul Victoria pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg. Bolojan i-a prezentat decizia CSAT privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive și forțe militare americane, a transmis Executivul într-un comunicat de presă.

„Bun venit în România și mult succes în mandatul dumneavoastră, astfel încât cooperarea solidă dintre România și Statele Unite ale Americii să fie consolidată și să ajungă la un nou nivel. În misiunea dumneavoastră puteți conta pe un parteneriat corect cu Guvernul României”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare a fost aprobată miercuri de Parlament.

„Pentru România, securitatea și apărarea constituie fundația Parteneriatului Strategic dintre țările noastre și lucrăm împreună pentru a le adapta la noile provocări și pentru a întări cooperarea bilaterală, inclusiv în cadrul NATO”, i-a transmis Bolojan ambasadorului SUA.

„Premierul a menționat, de asemenea, că prioritățile Guvernului sunt menținerea stabilității politice, adoptarea unui buget responsabil, continuarea reducerii deficitului bugetar și consolidarea unei economii sănătoase. Șeful Guvernului a subliniat că Parteneriatul cu SUA este unul solid, iar obiectivul său este consolidarea acestuia nu numai pe componenta de securitate, ci și pe cea economică și investițională. O prioritate o reprezintă creșterea investițiilor americane în economia României, iar măsurile adoptate urmăresc crearea unui mediu de business mai competitiv și mai atractiv”, mai arată Guvernul.

La rândul său, ambasada Statelor Unite la București a transmis că ambasadorul Darryl Nirenberg s-a întâlnit cu premierul pentru a reafirma parteneriatul strategic dintre cele două țări.

„Discuțiile s-au concentrat pe asigurarea faptului că alianța noastră rămâne un pilon central al stabilității regionale, extinzând, în același timp, oportunitățile bilaterale de comerț și investiții. Prin aprofundarea legăturilor economice și a cooperării în domeniul securității, ne dorim să continuăm colaborarea strânsă cu guvernul român, pentru a face atât Statele Unite, cât și România mai sigure și mai prospere”, a transmis ambasada SUA la București.