Ilie Bolojan, întrebat despre varianta unui guvern minoritar, după atacurile PSD: „Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri”

Premierul Ilie Bolojan a spus marți, într-un interviu la RFI România, când a fost întrebat despre un posibil guvern minoritar fără PSD, că „nu exclude” un astfel de scenariu, însă a subliniat că „nu e o ipoteză de lucru” și că „e de dorit să avem stabilitate politică”. El a vorbit și despre atacurile venite din partea liderilor PSD, despre care a spus că „trec peste o anumită limită” și „nu ajută la rezultatele Guvernului”.

„Nu este foarte comod să ai patru partide în coaliție, cu istorii complicate, cu conflicte între ele dintre care unele vor să joace și rolul opoziției din interiorul guvernării”, a spus premierul Ilie Bolojan, făcând referire la PSD.

Bolojan a mai spus spus că din punct de vedere uman, nu este „foarte confortabil” ca în ședințele coaliției să se întâlnească cu oameni „care se comportă absolut rațional și după aceea în declarații pe posturile de televiziune au un comportament total diferit”.

După ce a spus că nu vrea să potențeze conflictele din coaliție și că nu vrea să răspundă cu aceeași monedă, Bolojan a fost întrebat dacă această atitudine și lipsa contra-atacurilor nu lasă impresia de slăbiciune.

„Poți să dai această senzație. În mod cert atacurile care vin asupra unei persoane care este într-o funcție publică o pot și slăbi. Dar dacă un Guvern nu are o autoritate, nu poate să își pună în practică programul. Acest tip de atacuri care trec peste o anumită limită nu ajută la percepția stabilitate, nici la rezultatele Guvernului”, a răspuns premierul Bolojan.

„Ar fi mai bine fără PSD în coaliție?”

Întrebat direct dacă ar putea guverna mai bine fără PSD, Ilie Bolojan a explicat că pentru stabilitate politică, pentru majoritatea stabilă necesară pentru adoptarea unor măsuri nepopulare „ai nevoie de partidele care pot face această majoritate”.

„Într-o perioadă de criză politică am mai ajuns la Guverne minoritare. Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică, să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice”, a spus premierul când a fost întrebat despre varianta unui Guvern minoritar.

După ce jurnalistul i-a cerut clarificări, Bolojan a explicat că varianta Guvernului minoritar „nu este o ipoteză de lucru”. „Acest lucru nu este de dorit, ar fi o situație limită și eu personal nu încurajez această situație”, a adăugat premierul.

„Problema sunt oamenii care trebuie să respecte protocolul”

Apoi, a fost întrebat despre reformele întârziate de PSD: „Cu siguranță, dacă am fi respectat protocolul de coaliție, programul de guvernare, am fi astăzi în situația în care multe măsuri care nu sunt astăzi adoptate ar fi fost deja adoptate. Multe lucruri care au fost adoptate într-o anumită formă ar fi fost adoptate într-o altă formă. Nu e vorba de a face tăieri, de politici de austeritate, este vorba de politici de responsabilitate. Nu poți cheltui ceea ce nu ai și nu poți cheltui fonduri în zone care nu aduc avantaje acestei țări”.

Ilie Bolojan a spus apoi că indiferent dacă protocolul coaliției ar fi modificat sau nu, „problema principală sunt oamenii care trebuie să respecte un contract. Este vorba despre responsabilitate și despre seriozitate.”

Adoptarea reformei administrației, amânată de coaliție

Luni, reprezentanții partidelor de la guvernare au decis, într-o ședință care a durat trei ore, să amâne angajarea răspunderii pentru măsurile de reducere a cheltuielilor din administrația publică, au declarat pentru HotNews surse care au participat la discuții.

Premierul ar fi trebuit să meargă în Parlament pe 29 ianuarie pentru a adopta măsurile menite să scadă cheltuielile primăriilor și consiliilor județene.

Amânarea vine în contextul în care liderii PSD care au fost prezenți la ședință nu au fost de acord ca asumarea răspunderii pentru reforma administrației și cea pentru măsurile de relansare economică propuse de social-democrați să aibă loc în zile diferite. Practic, social-democrații vor ca ambele proiecte să fie asumate în aceeași zi.

Potrivit informațiilor HotNews, liderii coaliției au căzut de acord pe un draft al măsurilor de relansare economică. „Mai sunt detalii de pus la punct si partea de procedură de parcurs”, spun sursele HotNews care au participat la ședință.