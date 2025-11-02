De ce spune Ilie Bolojan că nu merge luni în Parlament, după ce a fost chemat de PSD și AUR să dea explicații / Ce a cerut prim-ministrul

Prim-ministrul Ilie Bolojan, chemat luni în Parlament de PSD și AUR, va solicita Birourilor permanente să reprogrameze evenimentul „pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, a anunțat Guvernul, duminică seară, printr-un comunicat de presă.

Guvernul susține că Bolojan „a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR” de a merge luni în Parlament la „Ora Premierului”, dar agenda sa este „foarte încărcată”.

„Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României. Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României”, se arată în comunicat.

Ilie Bolojan va solicita ca „Ora Premierului” să aibă loc într-o altă zi.

„Cu asigurarea întregii sale disponibilități, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea «Orei Premierului» pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, a conchis Guvernul.

PSD îl chemase pe Ilie Bolojan în Parlament, luni, la „Ora Premierului”, printr-o solicitare aprobată joia trecută de conducerea Camerei Deputaților, condusă de Sorin Grindeanu, și cu votul AUR.

Ce a spus liderul PSD

Grindeanu, care a negat că ar exista o apropiere între partidul său și AUR, a declarat vineri că social-democrații l-au chemat pe premierul liberal în Parlament pentru ca românii să afle „care este planul de țară” după redimensionarea efectivului de trupe americane din România „și ce își propune Guvernul României pentru următoarea perioadă pentru a păstra același nivel de securitate”.

„Eu l-am chemat nu pentru mine (…), l-am chemat pentru români, să explice românilor care este politica publică a Guvernului în acest domeniu, cel care ține de siguranță națională (…). Legat de majorități, nu vă supărați pe mine, dar eu cred că asta e o chestiune pe care au aruncat-o unii tocmai pentru a ascunde ceva, faptul că pe multe domenii nu se face nimic în Guvern”, a declarat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Reacția lui Nicușor Dan

Întrebat de reporteri, duminică, ce consideră el că ar trebui să facă premierul, președintele a răspuns: „Eu vreau să vorbesc într-un plan mai general. Orice fel de dezbatere în societate este foarte bună. În anumite momente nu trebuie ca noi înșine să amplificăm niște lucruri care pot să facă rău României. Cam asta este observația mea generală”.

Referindu-se apoi la decizia SUA de a reduce numărul de trupe americane din România, Nicușor Dan a spus că „este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securității”.

„Lucrul cel mai important în relația viitoare dintre România și Statele Unite este o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite și, de aia, ea trebuie pregătită din punct de vedere economic foarte bine”, a mai declarat Nicușor Dan, duminică, după ce a participat la evenimentul USR de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Programul de luni al premierului

Guvernul a anunțat că Ilie Bolojan va avea luni următorul program:

Primirea, la Palatul Victoria, a domnului Armin Papperger, CEO al Companiei Rheinmetall AG