VIDEO Sorin Grindeanu neagă o apropiere PSD-AUR. „O chestiune pe care au aruncat-o unii tocmai pentru a ascunde ceva” / Nou atac la adresa Guvernului

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat Guvernul, vineri, și a spus că social-democrații l-au chemat pe premierul liberal Ilie Bolojan în Parlament, solicitare trecută cu sprijinul AUR, pentru ca românii să afle „care este planul de țară” după redimensionarea efectivului de trupe americane „și ce își propune Guvernul României pentru următoarea perioadă pentru a păstra același nivel de securitate”.

Liderul PSD susține că „de trei zile n-auzim decât liniște de la Guvern” pe tema reducerii de efective militare americane din România.

„De vreo trei zile, noi avem o situație în România. Partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, ne-a anunțat că își redimensionează efectivul de trupe staționate în țara noastră. Asta înseamnă că România trebuie să aibă o strategie pentru a păstra nivelul de securitate a României. De trei zile n-auzim decât liniște de la Guvern, nu iese nimeni să ne spună care este strategia României din perspectiva aceasta, a securității, pentru următoarea perioadă, având în vedere noul context”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, într-o conferință de presă la Hunedoara.

El a spus că l-a chemat pe premier în Parlament „pentru români”.

„Eu l-am chemat nu pentru mine (…), l-am chemat pentru români, să explice românilor care este politica publică a Guvernului în acest domeniu, cel care ține de siguranță națională”, a continuat social-democratul.

Sorin Grindeanu a afirmat că Ilie Bolojan a fost chemat în Parlament „pentru a informa românii în ce situație suntem”, nu pentru a fi „certat”.

„Primul ministru, chiar dacă este un prim-ministru al unei coaliții, cum e acum, cu patru partide plus grup al minorităților, cred că trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate, și respectul pentru Parlament înseamnă inclusiv respect pentru proprii cetățeni”, a adăugat liderul PSD.

„Pe multe domenii nu se face nimic în Guvern”

Întrebat dacă ar putea PSD să facă o guvernare cu AUR, Sorin Grindeanu a spus că primește astfel de întrebări din partea presei „în fiecare zi”.

„Legat de majorități, nu vă supărați pe mine, dar eu cred că asta e o chestiune pe care au aruncat-o unii tocmai pentru a ascunde ceva, faptul că pe multe domenii nu se face nimic în Guvern. Vreți să vă dau un exemplu? Păi, de vreo 10 zile la Guvern se stă și nu se lucrează pe legea pensiilor magistraților – și avem un termen, 28 noiembrie, până la care trebuie să avem o nouă lege promulgată, altfel pierdem 230 de milioane de euro. De 10 zile, de când s-a dat decizia Curții Constituționale, Guvernul nu face nimic, dar nimic. Noi am încercat să deblocăm aceste lucruri”, a mai declarat Sorin Grindeanu.