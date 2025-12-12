Problemele din Justiție l-au ajuns pe Ilie Bolojan pe șantierul autostrăzii A3

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că problemele din sistemul judiciar ridicate în documentarul Recorder „Justiția capturată”, care „cel puțin prin modul în care au fost prezentate par grave”, trebuie verificate iar legislația analizată pentru o bună funcționare a sistemului judiciar.

„Ce trebuie să facem este, pe de o parte ca cei care au responsabilitate din interiorul sistemului de Justiție, trebuie să-și facă datoria și toate aspectele care au apărut în discuție, care cel puțin în modul în care au fost prezentate par grave, ar trebui verificate în așa fel încât să se constate ce probleme sunt”, a declarat prim-ministrul, prezent pe şantierul Autostrăzii A3, întrebat de jurnaliști despre dezvăluirile din interiorul sistemului judiciar făcute de documentarul Recorder.

Șeful Guvernului a subliniat că actuala lege trebuie analizată pentru a vedea dacă se pot face îmbunătățiri astfel încât procesele să dureze mai puțin și să nu intervină prescrierea faptelor.

„Pe de altă parte este nevoie sa facem o analiză a legislației in așa fel încât să vedem după o perioada de timp functionând pe o legislație care a fost acceptată la vremea respectivă și a avut toate validările, să vedem în ce masură aceasta legislație ține cont de realități, în așa fel încât aspectele care țin de prescrierea unor fapte să fie tratate într-o anumită formulă, durata de soluționare a proceselor sa fie scurtată, aspectele care țin de delegări, de posibilitatea de intervenție care să lungească anumite procese să fie clar reglementate și orice alt aspect care face ca un sistem cum este cel de Justiție să funcționeze mai bine”, a mai declarat Bolojan.

El a anunțat că la sfârșitul ședinței de guvern de joi membrii Executivului au convenit să se facă un grup de lucru pentru o analiză a legislației și prin colaborarea cu experții din Ministerul Justiției să se facă propuneri pentru imbunățirea legii.

Premierul a subliniat că românii și-au pierdut încrederea în ultimii ani în politicieni și în justiție.

„Toate sondajele de opinie, toate anchetele care s-au făcut se vede încrederea scăzută în lumea politică, în instituții, în autorități, dar inclusiv în actul de justiție, ceea ce nu este bine. Și lungirea unor procese, ajungerea unor fapte la prescriere, soluții contradictorii care se dau în instanțe diferite, în spețe identice nu au cum să crească încrederea cetățenilor și nici ce s-a întâmplat în aceste zile nu are cum să contribuie la creșterea încrederii”, a mai transmis Bolojan.

Întrebat dacă are încredere în actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, sau fostul ministru de resort, prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, premierul a răspuns că nu poate face o analiză, motivând că nu este „în directa” sa responsabilitate.

„Nu dau note legate de activități care nu sunt în directa mea responsabilitate sau acolo unde nu am experiența necesară ca să mă apuc să fac comentarii. În mod cert Ministerul Justiției și ministrul Justiției au o responsabilitate în acest domeniu, cu atât mai mult cu cât ministrul Justitței este membru CSM”, a spus Bolojan.

Premierul a indicat că odată cu schimbările aduse legilor justiției, capacitatea ministrului de resort de a se pronunța a fost transferată către Consiliul Superior al Magistraturii.

„Trebuie să recunoaștem că după modificarile care au fost făcute, practic competențele ministrului Justiției au fost transferate în special către CSM în acești ani și greutatea intervenției este astăzi în interiorul și la conducerea sistemului de justiție”, a mai precizat Bolojan.