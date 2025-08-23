Ilie Bolojan, mesaj de 23 August: „Intoleranța, ura, abuzurile și violența nu pot fi niciodată prezentate ca soluții și nu trebuie niciodată ridicate la rang de politică de stat”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis un mesaj, sâmbătă, cu prilejul Zilei Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, și a declarat că „avem datoria să construim o societate dreaptă, puternică și cu adevărat europeană”.

„În urmă cu 86 de ani, la 23 august 1939, a fost semnat odiosul pact Ribbentrop-Molotov, prin care Europa de Est a fost împărțită între cele două regimuri totalitare – nazism și comunism, conduse de Hitler și Stalin”, a amintit premierul României în mesajul de sâmbătă, când au loc deopotrivă Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului și Ziua Națională a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului.

Ilie Bolojan spune că data de 23 august 1939 „rămâne un simbol al cinismului și brutalității cu care aceste regimuri au distrus destine, au devastat comunități și au călcat în picioare libertatea”.

„Totalitarismele secolului trecut au adus crime în masă, deportări, foamete și teroare, iar memoria acestor orori trebuie păstrată vie. Conștientizând tragediile enorme provocate de aceste regimuri și asumând adevărul istoric, avem datoria să construim o societate dreaptă, puternică și cu adevărat europeană”, a continuat liberalul.

Ilie Bolojan a afirmat că „această zi ne amintește că intoleranța, ura, abuzurile și violența nu pot fi niciodată prezentate ca soluții și nu trebuie niciodată ridicate la rang de politică de stat”.

„Trebuie să vorbim deschis despre trecut, să îl înțelegem și să învățăm lecțiile lui, astfel încât libertatea, respectul și demnitatea oamenilor să rămână valori fundamentale ale României de astăzi”, a conchis prim-ministrul Ilie Bolojan.

Tot sâmbătă, premierul Ilie Bolojan a efectuat o primă vizită de lucru în Republica Moldova, unde s-a întâlnit cu omologul său de la Chișinău, Dorin Recean, și are o programată o întrevedere, de la ora 16, și cu președinta Maia Sandu.