Ilie Bolojan, mesaj pentru Cristian Mungiu după ce a câștigat Palme d’Or la Cannes

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe regizorul Cristian Mungiu după succesul la Cannes cu filmul „Fjord” şi mulțumit „pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”.

„Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes. Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale”, a transmis Ilie Bolojan, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Premierul a menționat că „ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”.

Cristian Mungiu a câștigat sâmbătă seară, la Festivalul de Film de la Cannes, prestigiosul premiu Palme d’Or pentru „Fjord”, filmul care spune o poveste petrecută în Norvegia, istoria unei familii de migranți români.

Mungiu a primit pentru a doua oară în carieră premiul Palme d’Or. Prima oară, Cristian Mungiu a primit Palme d’Or în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, o descrierea dureroasă a poveștii nașterilor „obligatorii” din comunismul românesc.

Cu două premii Palme d’Or, Mungiu se adaugă unei liste selecte de regizori „dublu câștigători” la Cannes: Francis Ford Coppola, Michael Haneke sau Ken Loach.