Ilie Bolojan: „Nu mai e nevoie să majorăm taxe și impozite”. Premierul mizează pe disciplina bugetară

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, la B1 TV, că anul viitor nu o să mai fie nevoie de majorarea de taxe şi impozite, dar va fi nevoie de disciplină bugetară şi reducerea cheltuielilor acolo unde acest lucru o să fie posibil.

„Nu mai e nevoie să majorăm taxe şi impozite. Ceea ce trebuie să facem anul viitor, în aşa fel încât să fie ultimul an de consolidare fiscală, după care, pe fondul reducerii inflaţiei, să reluăm o creştere sănătoasă, pe baze economice, care se fundamentează pe producţie, pe investiţii, este să ne încasăm taxele care au fost stabilite, în aşa fel încât să combatem evaziunea fiscală şi cei care fac afaceri să-şi achite taxele către bugetul de stat, să atragem banii europeni, să finanţăm investiţiile (…) să ne menţinem o disciplină bugetară cât se poate de strictă şi să ne reducem cheltuielile unde putem să le reducem, în baza unei analize”, a declarat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

Premierul a explicat cum poate fi redus deficitul bugetar.

„În felul acesta, lucrând deci la măsuri care să susţină economia, mai ales pe componenta de investiţii, eliminând risipa, încasându-ne taxele, putem să reducem deficitul. Miza principală pentru noi e să ne împrumutăm la dobânzi mult mai mici. Nu vom putea să evităm împrumuturile, că deficitele sunt atât de mari că nu poţi să corectezi acumulări negative de ani de zile într-un an – doi”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

Curtea Constituţională a României a respins obiecţia de neconstituţionalitate a legii care stabileşte măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi modifică şi completează acte normative, obiecţie formulată de senatori ai grupului parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor.

Legea contestată de AUR vizează majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul spera să le aplice de la începutul anului viitor.

CCR a arătat că reexaminarea de către Parlament a legii criticate – adoptate iniţial prin angajarea răspunderii Guvernului – pentru punerea de acord cu Decizia Curţii Constituţionale nr.481/2025 s-a realizat în mod corect. De asemenea, nesolicitarea opiniei Consiliului fiscal este irelevantă în contextul procedurii reexaminării legii criticate, a stabilit CCR.