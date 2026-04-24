Ilie Bolojan nu regretă că a folosit cuvântul „șobolani”. „Acest exemplu se referă la un lucru care e pe înțelesul oamenilor”

Premierul Ilie Bolojan a fost rugat vineri, la Europa FM, să spună dacă regretă că a introdus termenul „șobolan” în discursul public, atunci când a comparat situația companiilor de stat cu „niște șobolani care rod proviziile”.

„Am dat un exemplu simplu. Nu regret, pentru că acest exemplu se referă la un lucru care e pe înțelesul oamenilor. În condițiile în care ai niște bunuri perisabile sau consumabile într-o cămară, pe care le-ai muncit din greu, și ți se distrug, îți dai seama că oricât ai duce în cămara aia, familia ta nu are acele beneficii”, a spus Bolojan, în emisiunea „România în Direct” de la Europa FM.

Rugat de jurnalistul Cătălin Striblea să dea un exemplu concret de „șobolan”, premierul a răspuns:

„Gândiți-vă, de exemplu, că în condițiile când ai oameni care sunt pe posturi și tolerează furturile, fac parte din astfel de rețele, acești oameni sunt la capitolul probleme care îți distrug resursele”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă un șef al cabinetului Grindeanu este „șobolan”, premierul a făcut o pauză în vorbire și a reluat ideea inițială:

„Un om care încurajează sisteme de corupție, care încurajează sau tolerează mecanisme de tip sistem, cu siguranță nu trebuie să funcționeze în sectorul public. Nu îmi place să calific niciun om cu categoria de șobolan. Fiecare om are demnitatea lui. Am dat acest exemplu… Era un exemplu metaforic, dar nu cred că e căderea mea personală sau a oamenilor care înțeleg că nivelul de discurs trebuie să fie unul civilizat să vină să pună etichete într-o formă sau alta. Dar devalizarea bugetului public este asemănătoare cu exemplul pe care l-am dat”, a conchis premierul.

Afirmația lui Ilie Bolojan

Vinerea trecută, pe 17 aprilie, Ilie Bolojan, la Radio România Actualități, a spus că a găsit „șobolani în cămara statului care rod proviziile”.

„Gândiți-vă că în cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, care sunt ca niște rozătoare care-ți rod acele alimente și, foarte plastic știți am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Nu e rostul meu, dar asta am încercat, să fac lumină acolo și asta a deranjat”, a declarat premierul Bolojan, vineri, la RRA.