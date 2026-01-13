Ilie Bolojan pregătește noi tăieri în educație. Planurile premierului pentru anul 2026: „Ajustări financiare importante”

Premierul Ilie Bolojan, care tocmai ce a preluat interimar funcția de ministru al Educației, după demisia lui Daniel David, plănuiește în anul 2026 noi modificări în sistemul de învățământ, cu scopul de a face economii la bugetul de stat, au declarat pentru HotNews surse la curent cu subiectul. Modificările vizează în special mediul universitar.

Deciziile privind măsurile care vor fi luate în domeniul educației pe parcursul acestui an nu au fost clar stabilite, însă zilele acestea au loc mai multe discuții. Acestea au loc și în contextul în care premierul Ilie Bolojan caută o persoană care să își asume funcția de ministru al Educației.

Persoanele care au discutat cu HotNews pe marginea acestui subiect și-au dorit să nu le fie precizat numele, tocmai datorită sensibilității subiectului și a discuțiilor care sunt încă în desfășurare.

Mai puține locuri bugetate pentru studenți

Una dintre măsurile pe care premierul Ilie Bolojan o discută în acest moment și pe care și-ar dori să o implementeze este scăderea numărului de locuri bugetate pentru studenți. Este vorba despre acele locuri „la stat”, pentru care studenții cu note bune nu plătesc taxa anuală de studii.

Principalele modificări pe care le are în vedere Ilie Bolojan fac referire la „regândirea sistemului de finanțare a universităților”. Scăderea numărului de locuri bugetate dintr-o universitate ar aduce mai mulți bani facultăților, din taxele anuale de studii achitate de studenți, au explicat sursele HotNews motivația din spatele propunerii.

„Se vor efectua ajustări financiare importante”, au precizat persoanele care au luat parte la unele discuții cu premierul Ilie Bolojan.

O posibilă comasare a universităților

Premierul Ilie Bolojan ia în calcul o posibilă comasare a universităților, după cum a scris și Edupedu.ro. Sursele HotNews au precizat că acest scenariu este luat în calcul, însă este greu de spus dacă va putea fi implementat.

„Totuși, mi-e greu să cred că vom vedea o comasare masivă a universităților. Nu că nu ar fi bună, dar trebuie făcută cu grijă, pe modelul francez. E greu să o faci pe repede înainte, fără o susținere politică masivă”, a explicat o sursă la curent cu discuțiile.

Negocieri cu viitorul ministru al Educației

Până în acest moment, singurele persoane vehiculate pentru a prelua funcția de ministru al Educației au fost Marilen Pirtea și Luciana Antoci. Pirtea a avut mai multe discuții cu premierul Ilie Bolojan în ultimele săptămâni, însă cei doi nu au ajuns la un acord.

Viitorul ministru al Educației trebuie să fie de acord cu poziția premierului Ilie Bolojan, mai exact să accepte noi tăieri de la educație, ori Marilen Pirtea nu este de acord cu noi tăieri, ci vrea mai multe investiții, conform surselor HotNews. Cu toate acestea, discuțiile dintre Pirtea și Bolojan vor continua și în perioada următoare, conform acelorași surse.

În 2025 Guvernul Bolojan a făcut modificări pentru învățământul preuniversitar

În anul 2025 au fost luate deja o serie de măsuri care au adus Guvernului și ministrului Daniel David o serie de critici. Măsurile luate anul trecut au vizat în principal învățământul preuniversitar.

Printre măsurile luate se numără: creșterea normei de predare cu două ore; comasarea a peste 500 de școli; s-a mărit numărul maxim de elevi dintr-o clasă și o parte din bursele pentru elevi au fost tăiate (de exemplu, bursele pentru olimpici au fost eliminate în totalitate pentru anul școlar în curs, 2025-2026).

Peste 10.000 de profesori au ieșit în stradă, în București, în prima zi a anului școlar 2025-2026 pentru a protesta față de măsurile luate în domeniul educației. A fost pentru prima dată în ultimii 35 de ani când prima zi de școală s-a desfășurat, în multe școli, fără festivități, aceasta fiind tot o formă de protest.

Studenți la orele de curs, imagine ilustrativă. Sursa: © Lightpoet | Dreamstime.com