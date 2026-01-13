Ilie Bolojan preia intermatul la Ministerul Educației. Daniel David pleacă oficial din instituție, după 22 de zile de la demisie / Anunțul Guvernului

Ministrul Educației, Daniel David, este cel care a militat pentru schimbarea normelor de la catedră. Foto: Lucian Alecu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Premierul Ilie Bolojan va prelua în mod interimar funcția de ministru al Educației, conform unui anunț oficial al Guvernului. Mutarea vine în contextul în care au trecut 22 de zile de când ministrul Daniel David și-a anunțat demisia, fără efect însă.

Premierul Ilie Bolojan poate ocupa în mod interimar și funcția de ministru al Educației cel mult 45 de zile, conform legii. Totuși, dacă termenul de 45 este depășit nu există sancțiuni. În trecut, Bolojan a stat interimar pe funcția de vicepremier lăsată liberă de Dragoș Anastasiu mai mult de 45 de zile.

În cele 45 de zile urmează teoretic ca premierul să facă o nouă propunere de ministru.

„Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României”, a anunțat Guvernul marți seara.

Starea de incertitudine de la Ministerul Educației: ministru demisionar din 22 decembrie, dar încă în funcție

Daniel David și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Educației în 22 decembrie 2025. Anunțul surpriză a coincis cu perioada sărbătorilor.

HotNews scria în 8 ianuarie că de la anunțul demisiei nu a fusese numită o conducere interimară la Ministerul Educației, iar Guvernul nu a făcuse un anunț oficial privind demisia lui David, până astăzi. Guvernul a explicat pentru HotNews că deși Daniel David își anunțase demisia, el și-a păstrat funcția, având în vedere că nu a fost numit niciun înlocuitor.

Legea prevede că după ce un ministru își prezintă demisia Guvernul transmite către președinte documentul, iar prin decret semnat de șeful statului se ia act de demisie. În același timp, până la numirea oficială a unei noi persoane în fruntea respectivului minister, premierul propune președintelui un ministru interimar.

Cine îi va lua locul lui Daniel David

Cele două persoane luate în calcul pentru a-l înlocui pe Daniel David la Ministerul Educației sunt Marilen Pirtea sau Luciana Antoci, după cum a scris HotNews, citând surse politice, încă din momentul demisiei lui Daniel David.

Contactat săptămâna trecută de HotNews, Marilen Pirtea nu a dat un răspuns concret când a fost întrebat dacă a luat o decizie privind preluarea funcției de ministru al Educației.

„Nu am finalizat discuțiile”, a răspuns Pirtea.

Anterior, el recunoscuse că i s-a propus să ocupe funcția de ministru al Educației, dar a spus că așteaptă ca perioada sărbătorilor să se încheie pentru a avea o discuție cu premierul Ilie Bolojan.

Luciana Antoci nu a putut fi contactată de HotNews pentru un punct de vedere.