Ilie Bolojan, primele declarații după desemnarea potențialului său succesor la șefia Guvernului: „Avem rezerve” / „Foarte probabil luni vom avea o discuție”

„Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a declarat Ilie Bolojan, premier interimar și liderul PNL, comentând decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Eugen Tomac să formeze noul cabinet de la Palatul Victoria.

Președintele PNL a spus, joi seară, la Euronews, că „foarte probabil luni” va purta o discuție cu candidatul la funcția de prim-ministru.

„Foarte probabil luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze Guvernul, în așa fel încât, după această discuție, să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Dacă ar fi să fac câteva considerații legat de această propunere, aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a afirmat Bolojan.

La Cotroceni, în primele declarații după nominalizare, Eugen Tomac spusese că va propune Parlamentului un „guvern tehnic, nu unul politic”.

Ilie Bolojan a mai declarat că „nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate, care sunt bine intenționați”.

„E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că, vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară, or ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni? Atunci când Guvernul va fi pus în situația – și nu o va putea evita – să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-i susține aceste măsuri”, a continuat liberalul.

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Guvernul Bolojan a fost demis în 5 mai

România nu are Guvern cu puteri depline din data de 5 mai, de când cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, după ce social-democrații au decis să îi retragă sprijinul.

Conform Articolului 110 din Constituție, după ce a fost demis, Guvernul Bolojan „îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”.

Nicușor Dan a anunțat joi seară că îl însărcinează cu formarea noului Guvern pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific, pe care l-a descris drept „o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme”.

Într-un comunicat transmis după nominalizarea făcută de Nicușor Dan în această seară, PNL a anunțat că „va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare”. „PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect”, au precizat liberalii.