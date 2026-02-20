Ilie Bolojan se va întâlni săptămâna viitoare cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen 

Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen are loc în timp ce România face eforturi să nu piardă toți cei 231 de milioane de euro din PNRR aferenți jalonului pentru pensiile speciale.

Este prima întâlnire între Ilie Bolojan și Ursula von der Leyen de când acesta a devenit premier, adică în urmă cu aproape opt luni. Cei doi s-au mai întâlnit când Bolojan ocupa funcția de președinte interimar.

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Ursula von der Leyen va avea loc la Bruxelles săptămâna viitoare, joi, conform agendei publice a Ursulei von der Leyen. Pentru moment, nu este clară ora la care cei doi se vor întâlni. Anterior, despre întâlnirea dintre cei doi a relatat și TVR.

Guvernul României nu a anunțat, pentru moment, niciun detaliu despre vizita premierului Ilie Bolojan la Bruxelles.

România, discuții cu Comisia pentru jalonul de 231 de milioane de euro

Întâlnirea dintre Bolojan și von der Leyen vine în contextul în care săptămâna aceasta CCR a dat undă verde proiectului Guvernului privind pensiile speciale ale magistraților.

Autoritățile din România, atât prin vocea premierului Bolojan, cât și prin vocea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, au anunțat că fac eforturi pentru a nu pierde toți cei 231 de milioane de euro, bani nerambursabili, din PNRR, aferenți acestei reforme.

România trebuia să adopte legea până în 28 noiembrie anul trecut, însă acest lucru nu s-a întâmplat din cauza declarării primei legi neconstituționale și a amânărilor repetate a unei decizii din partea CCR.

În luna august 2025 Ursula von der Leyen a fost în România, însă nu s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, pentru că premierul era prea ocupat cu asumarea răspunderii în Parlament pe 5 proiecte de legi, unul dintre ele fiind și reforma pensiilor speciale, care a picat inițial la CCR.