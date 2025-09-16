Ilie Bolojan spune că evitarea creșterii TVA nu era posibilă: „Am fi ajuns la suspendarea fondurilor europene, pentru că nu ne-am corectat deficitul”

Ilie Bolojan, la sedința Parlamentului în care s-au supus la vot moțiunile de cenzură pentru demiterea guvernului condus de el, 7 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seară, la Antena 3 CNN, că era imposibilă o corecție fiscală fără o creștere de TVA, deși președintele Nicușor Dan a rugat Guvernul să nu recurgă la această măsură.

Cu o seară în urmă, președintele țării a explicat că, în momentul în care Guvernul a fost instalat, „s-a instalat pe această promisiune” – de a nu crește TVA-ul – promisiune pe care a încălcat-o ulterior.

„La instalarea acestui Guvern, în discuțiile premergătoare, domnul președinte ne-a rugat, pe cât este posibil, să nu creștem TVA-ul, în cadrul măsurilor de corecție pe care toată lumea era de acord că trebuie să le luăm”, a declarat Ilie Bolojan.

El a susținut că Guvernul „a plecat cu această idee” în negocierile cu Comisia Europeană, dar din „toate analizele făcute și din toate propunerile făcute către Comisie a rezultat, cât se poate de clar, că nu este posibilă corecția fiscală fără creștere de TVA”.

„Dacă nu am fi luat toate aceste măsuri în luna iulie am fi fost în situația în care la ECOFIN-ul din luna respectivă am fi ajuns la sancționarea României, în situația de a fondurilor europene, pentru că nu ne-am corectat deficitul. Acestul lucru a trebuit să îl facem. Când ești pe o anumită poziție, îți asumi deciziile care trebuie luate în condițiile date”, a mai explicat Ilie Bolojan.

De asemenea, surse din coaliția de guvernare au declarat, marți, pentru HotNews, că sunt puține șanse ca la viitoarea ședință a coaliției, de miercuri, să se discute posibila mărire a TVA pentru HoReCa. Cel mai probabil o creștere a TVA pentru HoReCa ar putea avea loc din luna ianuarie a anului viitor, conform acelorași surse.

Ce spune Nicușor Dan despre creșterea TVA

„Ați înțeles de ce vă tot refuză Ilie Bolojan? Vă enervează Ilie Bolojan cu aceste refuzuri?”, a fost una dintre întrebările la care a răspuns Nicușor Dan, luni, legate de faptul că premierul a instat cu majorarea TVA.

„Când suntem în poziția asta, nu mai e loc de umori personale. Dacă vorbim de TVA, mai mult decât atât, atunci când Guvernul s-a instalat pe această promisiune, iar apoi a revenit pe această promisiune… A fost parte din înțelegerea când s-a format Guvernul. Apoi Guvernul a spus: numai așa putem. Una peste alta, niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați. Totul e să te gândești pe termen mediu și lung”, a spus șeful statului.

Nu este prima dată când Nicușor Dan critică creșterea TVA. „Eu cred că era posibil să evităm asta. Guvernul a făcut alte calcule, așa a rămas”, a declarat președintele la începutul lunii septembrie.