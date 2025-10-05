Ilie Dumitrescu, înainte de derbyul dintre FCSB și Universitatea Craiova: „E un meci vital”

Ilie Dumitrescu (56 de ani) a declarat, pentru GOLAZO.ro, că partida dintre FCSB și Universitatea Craiova e mult mai importantă pentru una dintre echipe.

Fostul atacant al Stelei crede că efortul depus de olteni în ultimele zile ar putea juca un rol important în partida de astăzi.

Cele două echipe se întâlnesc duminică seara, în Superligă, ambele încercând să obțină un rezultat care să facă uitat eșecul din Europa. Echipa campioană se află pe locul 11 în campionat, la 14 puncte de Universitatea Craiova, ocupanta locului doi.

FCSB a pierdut partida din Europa League, contra celor de la Young Boys Berna, scor 0-2, dar a menajat câțiva titulari. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a pierdut și ea meciul din cupele europene, scor 0-2 cu Rakow, fiind nevoită să evolueze în zece oameni aproape o repriză.

„Să știi că starea mentală se schimbă atunci când schimbi competiția. Adică nu vii încărcat psihic. Craiova are un ascendent în campionat, pentru că are un început extraordinar, poate cel mai bun din ultimii 20 de ani. Începe să prindă contur proiectul lui Mirel Rădoi”, a spus Ilie Dumitrescu.

„Eu cred că e vital pentru FCSB. Un rezultat de egalitate sau o victorie a Craiovei face ca trupa lui Charalambous să se îndepărteze foarte mult de zona de play-off. Craiovenii pot veni și cu gândul obținerii unui punct în București. Pentru că există o diferență mare de puncte între cele două echipe, iar un egal nu ar reduce-o. Va fi un duel extrem de interesant”, a mai spus fostul jucător al generației de aur.

Derby-ul dintre FCSB și Universitatea Craiova se va juca astăzi, de la ora 20.30, și va fi transmis în format liveTEXT de GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.