VIDEO Imagini AI virale cu Putin în chip de moș Crăciun. Le oferă cadouri liderilor lumii / „Cei neascultători vor primi ceea ce li se cuvine”

„Crăciunul este vremea darurilor, când Rusia se asigură că toți prietenii săi primesc ceva frumos și sunt bine și voioși”, a transmis Ambasada Rusiei în Kenya pe X, într-un mesaj care însoțește un clip generat cu ajutorul inteligenței artificiale și în care președintele rus Vladimir Putin apare ca moș Crăciun.

„Cât despre cei neascultători, și ei vor primi ceea ce li se cuvine”, se mai arată în postarea care însoțește clipul. Imaginile AI îl arată pe liderul de la Kremlin îmbrăcat în Moș Crăciun, potrivit spotmedia.ro.

Putin le oferă cadouri lui Donald Trump, Narendra Modi, Recep Tayyip Erdogan, Kim Jong Un și Viktor Orban. Și Vlodimir Zelenski primește „un cadou”.

În timp ce Donald Trump primește un tablou cu imaginea celor doi lideri, rus și american, din timpul vizitei din Alaska, președintele turc Erdogan primește un glob din sticlă cu centrala nucleară de la Akkuyu.

Liderul nord coreean Kim Jong Un primește o sabie pe care scrie „cu recunoștință din partea Rusiei”. Liderul ungar Viktor Orban găsește sub brad o ofertă specială la gaz, aluzie la faptul că Rusia rămâne în continuare principalul furnizor de petrol și gaze al Ungariei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski primește, în schimb, o pereche de cătușe.

Clipul realizat cu ajutorul AI și publicat de diplomația rusă din Kenya pe X, pe 28 decembrie, a fost vizualizat, până la ora publicării acestei știri, de 628.000 de persoane.