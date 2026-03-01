VIDEO: Imagini cu bombardarea unor ținte din „inima Teheranului”, publicate de armata israeliană. Avioane iraniene, distruse și ele

Armata israeliană a publicat, duminică, o înregistrare video cu momentul în care ținte din Teheran sunt bombardate. „Distrugerea unui sediu al regimului terorist iranian”, scrie pe imaginile de pe rețeaua X.

„Pentru prima dată de la începutul operațiunii «Roaring Lion», IAF lovește ținte aparținând regimului terorist iranian în inima Teheranului”, scrie pe contul de X al Forțelor de Apărare ale Isrtaelului, unde publică și imagini cu distrugerea unor ținte din Teheran.

„În ultima zi, IAF a efectuat lovituri la scară largă pentru a stabili superioritatea aeriană și pentru a deschide calea către Teheran”, mai scrie în postarea de pe X.

Tot duminică, armata israeliană (IDF) a afirmat, în primele ore ale zilei, că a lovit deja „peste 30 de ținte în vestul și centrul Iranului, inclusiv sisteme de apărare aeriană, lansatoare de rachete, ținte ale regimului și centre de comandă militare.”

‼️WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran.



Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Ulterior, armata israeliană a publicat și imagini în care bombardează două avioane militare iraniene.

🎯STRUCK: Two F5 and F4 fighter jets at the airport of Tabriz in western Iran, as the jets were prepared for takeoff



The strike was conducted to degrade the Iranian Air Force’s activities and to further expand the degradation of their aerial defense. pic.twitter.com/lEvpyiPI5M — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

De partea cealaltă, Iranul a continuat riposta. Sirenele au început să sune dimineață în Israel și în Dubai, Emiratele Arabe Unite, Doha, precum și în Manama, capitala Bahreinului, unde s-au auzit iar explozii puternice.