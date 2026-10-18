Drone doborâte în spațiul aerian românesc. Imagini din avion cu momentul doborârii deasupra Mării Negre

Ministerul Apărării a făcut publice duminică dimineață, pe Facebook. mai multe imagini din momentul în care avioanele F-16 atacă dronele care au intrat în spațiul aerian românesc și le doboară.

În imagini se observă racheta trasă de aeronavă, apoi o coloană densă de fum negru, însoţită de flăcări şi de mai multe puncte luminoase, care indică explozie în aer. Fotografiile au fost realizate din cabina unui avion de luptă.

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Imagine din cockpitul pilotului în timpul misiunii de doborâre a dronelor Foto: Facebook/ Ministerul Apărării

Cele două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre, într-un interval de patru minute de două avioane diferite.

Prima dronă a intrat sâmbătă în spațiul aerian național la 17:59 și a fost doborâtă în 2 minute la 25km sud-est de Sulina, a precizat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Cea de-a doua dronă, în aceeași zonă, a fost doborâtă la 18:05, la 5 minute dupa ce a intrat în spațiul aerian național, la 20km est de Sulina.

Țintele neutralizate erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție, transmite MApN. Geran este numele sub care Rusia produce și folosește în războiul din Ucraina drona kamikaze de origine iraniană Shahed