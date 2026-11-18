Seismul produs azi-noapte la ora 02:48, în zona Vrancea, s-a simțit pe o arie largă, din București până la Iași și peste Prut, în Republica Moldova.

Cutremurul, cu epicentrul la 48 de kilometri sud de Focșani și 61 de kilometri sud de Buzău, a avut loc la o adâncime de 120,8 kilometri.

Zeci de camere de supraveghere au înregistrat balansul clădirilor, mașinile legănate în parcări, dar și zgomotul care a precedat unda de șoc în orașele apropiate de epicentru.

Cel mai clar efect sonor a fost înregistrat la Buzău, unde o cameră exterioară a surprins un vuiet scurt urmat de o bubuitură, chiar în secunda în care dispozitivul începe să trepideze, iar câinii din zonă încep să latre, potrivit Reporter Buzoian.

La Iași, camerele dintr-o parcare au filmat cum autoturismele staționate se mișcă vizibil din cauza vibrațiilor, arată imaginile publicate de Ziarul de Iași.

Alte clipuri din același oraș, surprinse în Piața Unirii și difuzate de TVR Info, precum și dintr-o bucătărie, publicate de Ora de Iași, confirmă intensitatea balansului.

În Capitală, o cameră dintr-un apartament a surprins pereții zguduindu-se și o pisică sărind speriată cu câteva fracțiuni de secundă înaintea șocului principal.

Imagini similare au apărut și dintr-o cafenea din Galați, publicate de Monitorul de Galați.

Potrivit bilanțului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), nu s-au înregistrat pagube materiale majore. Totuși, două persoane au fost rănite în urma unor accidente provocate de panică, una în Galați și o femeie din Râmnicu Sărat, iar șase oameni au ajuns la spital cu atacuri de panică, potrivit ISU Galați.