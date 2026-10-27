Imagini din satelit cu inelul de apărare la reședința lui Putin din Valdai: S-au ridicat peste 50 de turnuri antiaeriene, cât jumătate din defensiva Moscovei

Noi imagini din satelit arată amploarea fortificațiilor din jurul localității Valdai, situată în nord-vestul Rusiei, unde președintele rus Vladimir Putin are una dintre reședințe.

Cele mai recente 16 structuri militare au fost ridicate în cursul lunii octombrie pe o rază de 50 de kilometri la sud de complexul prezidențial, pe partea orientată spre Ucraina, potrivit publicației militare ucrainene Militarnyi, care citează o analiză a imaginilor satelitare realizată de Radio Svoboda (filiala în limba rusă a Radio Europa Liberă).

Reședința lui Vladimir Putin din Valdai. Credit line: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Turnurile formează un inel exterior suplimentar de apărare aeriană și sunt destinate, cel mai probabil, să găzduiască sisteme de rachete sol-aer de tip Pantsir sau Tor, conform Militarnyi. Jurnaliștii ucraineni notează că în partea de nord nu au fost încă identificate noi poziții, însă ridicarea lor este posibilă în lunile următoare.

Noul inel de apărare aeriană traversează aerodromul militar de la Khotilovo și zona din jurul lacului de acumulare Vîșni Volociok. Unul dintre turnurile de la baza aeriană de la Khotilovo a fost construit în luna martie 2026.

Aerodromul este utilizat pentru zborurile lui Vladimir Putin, iar o linie feroviară dedicată leagă terenul acestuia de reședința sa din Valdai, mai scrie sursa citată.

Reședința lui Putin din Valdai, unde Alina Kabaeva, mama fiilor săi, își petrece adesea timpul, este înconjurată de o duzină de posturi de apărare aeriană, echipate în mare parte cu sisteme „Pantsir” amplasate pe turnuri. Credit line: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Turnuri antiaeriene lângă un complex de laboratoare

Au fost amenajate încă câteva poziții pe malul lacului de acumulare Vîșni Volociok, în mijlocul căruia se află Insula Lisiy.

Personalul militar rus a construit pe insulă un complex de laboratoare care, potrivit Radio Svoboda, ar putea avea legătură cu programul rus de dezvoltare a armelor biologice.

Construcția a două turnuri de apărare aeriană în apropierea instalației a început la începutul lunii septembrie, în aceeași perioadă cu publicarea analizei privind complexul de laboratoare.

Reședința lui Putin de la Valdai este acum protejată de 26 de turnuri Pantsir, imaginile din satelit arătând o concentrare rapidă a forțelor începând cu jumătatea lunii martie 2026. Credit line: east2west news / WillWest News / Profimedia

Peste 50 de sisteme antiaeriene la Valdai

Numărul total al pozițiilor de apărare aeriană identificate în jurul localității Valdai a depășit astfel 50. Aceasta reprezintă aproximativ jumătate din numărul pozițiilor înființate pentru a proteja Moscova și regiunea Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina.

Moscova și regiunea înconjurătoare au o populație totală de peste 20 de milioane de locuitori, în timp ce în Valdai, districtul Valdai și zona înconjurătoare pe o rază de 50 de kilometri trăiesc mai puțin de 100.000 de persoane.

Rusia a început să desfășoare sisteme suplimentare de apărare aeriană în apropierea reședinței lui Putin la începutul anului 2023, când un sistem Pantsir-S1 a apărut în Yashcherovo, lângă reședință.

Totodată Moscova își consolidează, de asemenea, apărarea antiaeriană în jurul Moscovei, unde s-a raportat construirea a aproximativ 24 de turnuri noi pentru sistemele Pantsir, iar după un atac cu drone au fost construite cel puțin șapte turnuri suplimentare la nord și la est de capitală.