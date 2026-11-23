Flăcările au afectat acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje ale clădirii, pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, fără a se înregistra victime.

Incendiul a izbucnit duminică seară, în jurul orei 19:30, iar aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din hotel.

Imaginile surprinse la fața locului arată amploarea focului care a cuprins partea superioară a clădirii pe parcursul nopții.

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Luni dimineață, la peste 12 ore de la izbucnirea focului, echipajele de pompieri din județele Brașov, Covasna, Prahova și Argeș continuă misiunea pentru stingerea completă a incendiului.

Potrivit ISU Brașov, intervenția este deosebit de dificilă din cauza acoperișului realizat din două straturi de tablă, care trebuie îndepărtate pentru a ajunge la focarele ascunse.