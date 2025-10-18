Imagini dramatice cu un incendiu și nori mari de fum pe un aeroport internațional / Toate zborurile au fost suspendate

Un incendiu a izbucnit sâmbătă în secțiunea de marfă a Aeroportului Internațional Hazrat Shahjalal din capitala Bangladeshului, Dhaka, forțând suspendarea tuturor zborurilor, au raportat mai multe ziare locale, citate de Reuters.

Incendiul a izbucnit în zona de marfă de la poarta nr. 8 a aeroportului, a declarat un reprezentant al pompierilor. Pompierii au declarat că au fost alertați la ora 14:30, iar echipajele au ajuns la fața locului la ora 14:50. Au fost trimise la fața locului 36 de unități de pompieri pentru a se lupta cu flăcările.

Toate zborurile de pe aeroport au fost întârziate sau deviate din cauza incendiului. Până la ora publicării acestei știri, nu există informații cu privire la existența unor victime.

„Toate aeronavele noastre sunt confirmate ca fiind în siguranță. Vom furniza informații actualizate pe măsură ce situația evoluează”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului pentru ziarul local Daily Star.

Nasir Uddin, directorul Asociației Transportatorilor de Marfă din Bangladesh, a declarat pentru ziarul din Bangladesh, The Business Standard, că în prezent se încearcă evaluarea pagubelor suferite de marfă.

„Până în prezent, am aflat că zona în care erau depozitate mărfurile serviciului internațional de curierat a fost grav afectată. În acea zonă se afla și un depozit de produse chimice și am aflat că și acesta a luat foc”, a spus el.

Imaginile publicate de presa locală arată focul care a cuprins o clădire a aeroportului, dar și flăcări care au ajuns pe pistă.