Imagini dramatice: Incendiu devastator la Paris. Piața „Copiilor Roșii”, monument istoric cunoscut turiștilor, a fost complet mistuită

Piața „Copiilor Roșii”, cea mai veche piaţă acoperită de la Paris a fost devastată de un incendiu în noaptea de duminică spre luni, anunţă autorităţile.

Incendiul a izbucnit în centrul Parisului, la Piața „Copiilor Roșii” („Enfants Rouges”), în arondismentul al III-lea, la primele ore ale dimineții de luni, potrivit postului francez BFM TV.

Alarma a fost dată în jurul orei 04:15. Când primele echipaje au ajuns în zonă, incendiul era deja în plină desfășurare. „Flăcări înalte cuprindeau întreaga piață acoperită”, a declarat locotenent-colonelul de Bouvier, purtătorul de cuvânt al salvatorilor.

Flăcările uriașe au luminat cerul Parisului și au putut fi observate de la mare distanță. Mai mulți martori au filmat incendiul și au postat imaginile pe rețelele sociale.

Un impressionnant incendie ravage le marché des Enfants rouges au cœur de Paris https://t.co/iON5dwamCe — BFM Première (@BFMPremiere) October 12, 2026

Fondată în anul 1615 în celebrul cartier Marais, Piața „Copiilor Roșii” este cea mai veche piață acoperită din Paris. Acest spațiu istoric găzduiește permanent standuri alimentare, producători locali și restaurante stradale, fiind un loc extrem de popular pentru mese, foarte apreciat de localnici și turiști, scrie presa franceză.

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Piața a ars în totalitate

Primarul districtului Paris Centre, Ariel Weil, a anunțat că incendiul a fost stins, dar a subliniat că piața istorică a fost „complet distrusă”. Pompierii din Paris au confirmat că întreaga suprafață de 1.000 de metri pătrați a fost mistuită de flăcări, iar cel puțin două treimi din structura metalică s-au prăbușit.

„Hala a fost complet distrusă. Nu a mai rămas nimic”, a confirmat și locotenent-colonelul de Bouvier.

Pentru gestionarea incendiului a fost mobilizată o forță impresionantă: peste 150 de pompieri și aproximativ 50 de vehicule de intervenție.

Edilul Ariel Weil a lăudat eficiența echipelor de salvare, dar a îndemnat în același timp populația să evite complet perimetrul afectat pentru a permite securizarea zonei, o operațiune migăloasă programată să dureze cel puțin până după-amiază.

Cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscută deocamdată. Laboratorul central al Prefecturii de Poliție din Paris se află deja la fața locului pentru a efectua constatările tehnice și a încerca să identifice sursa focului.