Imagini spectaculoase cu eclipsa solară. Cum s-a văzut fenomenul care are loc o dată într-o generație

Milioane de oameni din Europa s-au adunat în punctele de observare pentru a urmări cel mai spectaculos fenomen astronomic din ultimii aproape 30 de ani, potrivit BBC.

Traseul eclipsei din 12 august a pornit din Siberia, a traversat Oceanul Arctic și a trecut prin Islanda, înainte de a ajunge în Peninsula Iberică.

Spania a fost locul unde s-a văzut eclipsa totală, în timp ce în mai multe țări din Europa, precum Marea Britanie, Franța și România, fenomenul a fost vizibil doar parțial.

Presa internațională a relatat că mulțimile de oameni au reacționat cu exclamații de uimire și ovații la vederea spectacolului cosmic. Pasionații de astronomie au afirmat că acest eveniment le-a reamintit cât de „uimitor” este universul.

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Cercetătoarea chiliană Yasmin Catricheo a parcurs mii de mile până la A Coruña, în nord-vestul Spaniei, pentru a participa la acest eveniment. „În momentul totalității, toată lumea aplauda și împărtășea emoția provocată de ceea ce vedeam. Niciun cuvânt nu ar putea descrie sentimentul acela”, a spus ea. „Universul este uimitor”, a adăugat cercetătoarea.

În România, eclipsa a putut fi observată cel mai bine din Beba Veche, cea mai vestică localitate din țară, situată în județul Timiș.