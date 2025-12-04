VIDEO Imagini virale: Un robot AI dirijează traficul în China / „A remarcat imediat și m-a atenționat”
Robotul polițist Hangxing No.1, dezvoltat în Hangzhou printr-un parteneriat între poliția rutieră și companii tech locale, folosește senzori și alerte automate pentru a ghida traficul pe străzile capitalei provinciei Zhejiang, potrivit presei chineze.
Robotul AI a debutat la începutul lunii decembrie pe străzile capitalei provinciei Zhejiang. El a fost surprins în timp ce dirijează traficul, iar imaginile au devenit virale, potrivit portalului de știri CCTV și site-ului de știri locale Hangzhou.
Echipat cu camere și senzori de înaltă definiție, robotul este capabili să surprindă în timp real încălcările comune ale regulilor de circulație și să le reamintească pietonilor și vehiculelor nemotorizate care trec pe lângă el să respecte regulile de circulație prin intermediul unui sistem vocal inteligent.
Pietonii care l-au întâlnit au mărturisit că agentul care funcționează cu AI i-a taxat imediat când a văzut că vrea să traverseze prin loc nepermis.
„Tocmai ce pusesem piciorul pe trecerea de pietoni, deși încă nu aveam voie și imediat a remarcat și m-a atenționat”, a spus unul dintre pietoni.
Hangxing No.1 este încă un prototip, dar departamentul local de poliție plănuiește să extindă o întreagă flotă de roboți agenți de circulație.