FOTO Imaginile dezastrului în Japonia, unde cel mai mare incendiu din ultimii 50 de ani a înghițit 170 de clădiri

Un incendiu fără precedent în ultima jumătate de secol a izbucnit marţi în orașul de coastă Oita, din sudul Japoniei, provocând moartea unui om și distrugerea a 170 de case. Focul este încă activ și imagini de la fața locului arată dimensiunea dezastrului.

Imaginile aeriene difuzate de posturile de televiziune au arătat case transformate în ruine şi coloane groase de fum ridicându-se din cartierul Saganoseki al oraşului Oita, situat pe un deal, unde un incendiu a izbucnit marți seară, potrivit Reuters și AP, citate de News.ro.

Flăcările au mistuit 48.900 de metri pătraţi și au forțat 175 de locuitori din oraşul situat la aproximativ 770 km sud-vest de Tokyo să se refugieze într-un adăpost de urgenţă.

O persoană în vârstă, dată dispărută, a fost găsită moartă, o alta a fost spitalizată şi peste o sută de persoane au fost evacuate.

Autoritățile japoneze anunță că focul este încă activ. Flăcările s-au extins şi la versanţii împăduriţi din apropiere şi la o insulă nelocuită situată la mai mult de un kilometru de coastă, probabil din cauza vânturilor puternice.

„Flăcările se înalţă, colorând cerul în roşu. Vântul bate puternic. Nu m-aş fi gândit niciodată că se va răspândi atât de mult”, a declarat un bărbat la televiziunea publică NHK. „Muntele arde”, a relatat o altă persoană.

Elicopterele militare şi ale pompierilor intervin pentru stingerea incendiului a cărei cauză este în curs de investigare.

Acesta este cel mai mare incendiu urban din Japonia de la incendiul din 1976 din Sakata, cu excepţia incidentelor cauzate de cutremure. În 2016, un incendiu în Itoigawa a distrus 147 de clădiri şi a mistuit 40.000 de metri pătraţi. Nu au existat victime.