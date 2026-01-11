VIDEO Imaginile distrugerii: Ucraina, lovită de 1.100 de drone în 7 zile. Zelenski acuză Kremlinul de „teroare cinică” împotriva civililor

O clădire rezidențială cu mai multe etaje, parțial distrusă în urma unui atac cu rachete rusești în Krivoi Rog, Ucraina, pe 9 ianuarie 2026. Credit line: Mykola Miakshykov / Zuma Press / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminică Kremlinul de „teroare rusă deliberată și cinică împotriva populației”, în urma unui val masiv de atacuri aeriene care au vizat infrastructura civilă în ultima săptămână, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Conform bilanțului prezentat de liderul de la Kiev, în ultimele șapte zile, armata rusă a lansat asupra Ucrainei aproximativ 1.100 de drone, 890 de bombe ghidate și 50 de rachete, inclusiv noua rachetă balistică cu rază medie de acțiune Oreșnik.

Atacurile au vizat „ținte care nu au nicio semnificație militară: instalații energetice și clădiri rezidențiale”, susține liderul de la Kiev. De asemenea, el acuză Moscova că a așteptat în mod deliberat vremea geroasă pentru a le face viața cât mai grea posibil ucrainenilor de rând.

„Aceasta este o teroare rusească deliberată și cinică împotriva poporului”, a declarat Zelenski, însoțindu-și mesajul de imagini video care surprind distrugerile din Kiev, Harkov, Herson, Dnipropetrovsk, Donețk, Odesa, Zaporojie și Cernigov. Deși racheta Oreșnik a lovit orașul Lvov, imagini cu pagubele specifice provocate de aceasta nu au fost făcute publice din motive de securitate.

Rusia a lansat recent propriile acuzații de terorism împotriva Kievului, susținând că Ucraina ar fi lansat un atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui rus Vladimir Putin. În urma acestor acuzații, discuțiile de pace au fost întrerupte.

Zelenski a negat vehement acuzațiile Kremlinului. Mai mult, serviciul american de informații externe, CIA, a concluzionat că Ucraina nu l-a vizat pe Putin sau pe vreuna dintre reședințele sale.