O nouă discuție între Ucraina și SUA. Anunțul făcut de Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Credit foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că principalul negociator al Kievului, Rustem Umerov, a discutat cu reprezentanți ai Statelor Unite, sâmbătă, în condițiile în care părțile caută să ajungă la un consens asupra cadrului de încheiere a războiului lansat de Rusia în februarie 2022, transmite Reuters.

„Continuăm să comunicăm cu partea americană practic zilnic”, a scris Zelenski pe Telegram, după discuția lui Umerov cu oficialii americani.

Liderul Ucrainei a menționat contactul cu partea americană și într-o postare pe Facebook, precizând că așteaptă „un raport complet de la echipa de negociere”.

„Aceasta este sarcina noastră strategică – dialogul cu America trebuie să fie 100% constructiv. Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol pentru diplomație”, a declarat Volodimir Zelenski.

Negocieri la Paris

Joi, Zelenski a afirmat că „documentul bilateral privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este în esență pregătit pentru a fi finalizat la cel mai înalt nivel alături de președintele Statelor Unite”.

El a spus că în cadrul negocierilor desfășurate în Franța în această săptămână au fost abordate aspecte complexe ale cadrului de bază și că partea ucraineană a prezentat opțiuni posibile pentru finalizarea documentului.

„Înțelegem că partea americană va avea un contact cu Rusia și așteptăm feedback”, a mai declarat președintele ucrainean, citat de Ukrinform.

La Paris au fost obținute „rezultate concrete”, a declarat și principalul consilier al președintelui Volodimir Zelenski, miercuri, în a doua zi a discuțiilor, la care au luat parte atât oficiali europeni, cât și americani.

„Nu toate informațiile pot fi făcute publice, dar există deja rezultate concrete, munca noastră continuă”, a scris pe Telegram Kirilo Budanov, numit săptămâna trecută șef al cabinetului lui Zelenski, după ce condusese mult timp serviciul de spionaj militar ucrainean.

