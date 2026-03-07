„Îmi cer scuze țărilor vecine care au fost atacate de Iran”. Declarație fără precedent a președintelui Masoud Pezeshkian

Liderul de la Teheran a ținut sâmbătă un discurs televizat în care a pus atacurile cu rachete asupra statelor din Golf care găzduiesc forțe americane pe seama „inițiativei proprii” a unor unități militare, potrivit The New York Times și The Guardian

„Îmi cer scuze țărilor vecine care au fost atacate de Iran”, a spus Masoud Pezeshkian la televiziunea de stat.

Liderul iranian a precizat că noul consiliu de conducere interimar al Iranului a aprobat o schimbare strategică: niciun atac sau lovitură cu rachete nu va mai fi lansat împotriva țărilor vecine.

Există însă o condiție clară: „cu excepția cazului în care un atac împotriva Iranului ar proveni din aceste țări”, notează Reuters.

Declarațiile lui Masoud Pezeshkian vin după o săptămână de foc în regiune. De sâmbăta trecută, când au început atacurile americane și israeliene asupra teritoriului iranian, Teheranul a răspuns prin valuri de rachete și drone care au vizat direct statele din Golf unde sunt staționate forțe ale SUA.

Militarii ar fi acționat „din proprie inițiativă”

Pezeshkian a susținut că atacurile asupra vecinilor nu au fost ordonate de la centru, ci au fost „inițiative proprii” ale unităților militare.

Televiziunea de stat iraniană a completat declarațiile lui Pezeshkian, precizând că militarii ar fi acționat pe cont propriu după ce au aflat că proprii lor comandanți au fost uciși în bombardamentele de săptămâna trecută.

Președintele a insistat că Iranul nu vrea un conflict cu vecinii săi și a promis că nu îi va mai ataca, cu o condiție: aceștia să nu permită SUA sau Israelului să le folosească teritoriul pentru a lovi Iranul.

Loviturile au continuat însă neîntrerupt. Chiar în timp ce președintele își rostea discursul, Iranul a lansat un nou val de atacuri intense asupra statelor arabe din Golf, vizând repetat obiective din Bahrain, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

În paralel, forțele aeriene ale Israelului și Statelor Unite au continuat bombardamentele asupra teritoriului iranian.

Situația rămâne critică la nivel diplomatic. Recent, Donald Trump a declarat că singura cale prin care ofensiva lansată în urmă cu o săptămână s-ar putea încheia este „capitularea necondiționată” a Iranului.

Ce țări a atacat până acum Iranul

De la declanșarea conflictului, Iranul a lansat sute de rachete și drone asupra statelor vecine care găzduiesc baze americane sau infrastructură critică.

Printre țările vizate de atacuri se numără Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Qatar. De asemenea, au fost lovituri iraniene în Bahrain, Kuweit și Oman, dar și în puncte militare din Irak și Iordania.

În Cipru, atacurile au vizat exclusiv bazele suverane britanice, utilizate pentru suportul logistic al forțelor aliate.

Ca reacție la aceste agresiuni și la amenințările Teheranului, mai multe țări din regiune au avertizat că își rezervă dreptul de a riposta militar dacă suveranitatea lor continuă să fie încălcată.