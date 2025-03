IMM-urile și sănătatea angajaților: Cum poate un abonament medical să schimbe situația

Cele aproape 900.000 de microîntreprinderi și companiile mici şi mijlocii din România realizează 45% din cifra de afaceri din economie, potrivit datelor Registrului Comerţului. Iar aceste companii au realizat 61% din profitul total realizat de toate firmele din România. IMM-urile sunt şi cei mai mari angajatori de pe piaţa locală, plătind salariile a circa 70% din angajaţii din economie- peste 2,8 milioane de persoane.

Deficitul de forță de muncă îngreunează activitatea pentru o treime dintre IMM-urile din România, fiind a treia mare durere de cap a managementului, potrivit unui studiu al Pluxee și Ipsos. Pentru jumătate dintre IMM-urile cu peste 50 de angajați lipsa specialiștilor este principalul factor care le afectează performanța.

Specialiștii în HR spun că în 2024, faţă de anii anteriori, angajatorii s-au concentrat mai mult pe retenţie, decât pe noi angajări. „Angajatorii să înţeleagă că trăim într-o eră a consumerismului jobului, angajaţii consumă joburile ca pe orice alt tip de produs”, explica Bianca Barbu, senior director Manpower Group, la o conferinţă de specialitate.

Una din căile prin care retenția poate fi mai ușor de aplicat este printr-un abonament lansat pe piață de MedLife. Produsul se numește LevelUp și e destinat exact IMM-urilor și micilor antreprenori. Abonamentul conceput de ei adresează și nevoile de sănătate ale angajaților printr-un pachet complet și accesibil care include acces la consultanță medicală generală și de specialitate (cardiologie, ORL, ginecologie, urologie), dar și analize de laborator, teste de diagnostic și EKG anual pentru fiecare angajat.

În plus, angajații au acces la consiliere psihologică online, dar și servicii stomatologice și de rejuvenare facială prin parteneriate cu clinici premium (MindCare, Dent Estet, DermaLife). De asemenea, un alt avantaj major al abonamentului LevelUp este accesul nelimitat la rețeaua națională de săli de sport SanoPass, care cuprinde peste 550 de locații. Activitatea fizică regulată este încurajată, având un impact direct asupra sănătății angajaților și reducând semnificativ riscurile asociate cu stilul de viață sedentar.

Totul se face digital; de la generarea contractului, la gestionarea abonamentelor. Este un produs totalmente la îndemâna oricărui IMM atât din punct de vedere al prețului, cât și al accesării lui.

Pe scurt, cu ajutorul LevelUp, companiile pot reduce absenteismul, costurile de spitalizare și îmbunătăți productivitatea angajaților, creând un mediu de lucru sănătos și performant.

Abonamentul LevelUp ajută și la îmbunătățirea unei stări de sănătate destul de precare pe care o au angajații români.

Muncim mult, mâncăm prost și nu facem nici sport, asta ar trebui să cuprindă fișa a circa 90% din salariații români, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică.

Numărul celor care au cel puțin două boli crește de 4 ori la grupa de vârstă 45-54 față de cei de 35-44 de ani

O persoană din cinci dintre persoanele de 16 ani și peste, suferă de o boală cronică sau de o problemă de sănătate de lungă durată, de cel puțin 6 luni, mai arată statisticienii. Dacă ne uităm la datele persoanelor în vârstă de muncă, numărul celor care au cel puțin două boli crește de 4 ori la grupa de vârstă 45-54 față de cei de 35-44 de ani.

Una din cauze este alimentația dereglată. Peste 90% mănâncă fără să țină vreun regim sau dietă. Puțin peste 3% sunt interesați de consumul de zahăr sau de grăsimi, ceea ce pe termen lung poate provoca diferite afecțiuni.

În plus, dintre persoanele care au simțit nevoia de a beneficia de consultații la un medic specialist, circa jumătate au menționat că nu și-au permis un astfel de consult deoarece este foarte scump .

Cât despre stres, stăm destul de prost la acest capitol

Ponderea românilor care se declară stresați de jobul pe care-l au a crescut însă cu două puncte procentuale anul trecut, la fel ca numărul celor care declară că au experimentat sentimente de furie la locul de muncă, potrivit aceluiași sondaj.

Cât privește stresul la locul de muncă, 37% dintre românii participanți la sondajul Gallup spun că au fost foarte stresați. Foarte mulți față de Danemarca sau Lituania.

Sportul nu e nici el un atu al românilor, deși….

…studiile arată că e unul dintre factorii care reduc stressul.

INS arată că puțin peste 10% din tinerii de 25-34 de ani fac minim 10 minute de sport pe zi, procentul scăzând odată cu avansul în vârstă.

Din totalul populației de 5 ani și peste doar 11,6% au declarat că fac săptămânal sport sau diverse activități fizice recreative în timpul liber. Cele mai multe persoane care realizează astfel de activităţi sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 5-14 ani (50,2%) şi tinerii de 15-24 ani (20,5%), după această vârstă, ponderea persoanelor care fac sport în timpul liber scade semnificativ, de la 11,0% la grupa de vârstă 25-34 ani, la 0,3% la persoanele de 75 de ani și peste.

Persoanele care au făcut sport, fitness sau diverse activităţi fizice în timpul liber au dedicat zilnic acestor activităţi, în medie, 34 minute

LevelUp ar putea fi soluția

Având în vedere aceste date îngrijorătoare, devine evidentă necesitatea găsirii unor soluții prin care firmele să îmbunătățească starea de sănătate a angajaților, înțelegând că o firmă care are angajați sănătoși și mulțumiți are randamente superioare. Iar LevelUp are toate atuurile pentru a fi opțiunea ideală

Asta ca să nu mai spunem că cei din generația Z pun preț pe dezvoltarea lor și nu banii îi motivează cel mai tare. Pentru ei, pe lângă factorul financiar, contează și cât de mult se regăsesc în organizația unde lucrează – la nivel de valori și principii. „Ei, având de unde alege, preferă de obicei să aleagă o muncă mai ușoară cu bani mai mulți. Consider că este important de văzut ce putem face în așa fel încât să îi avem aproape de noi. Dacă un tânăr se regăsește în organizație, cu siguranță va rămâne, pentru că, în prezent, remunerația financiară este mai puțin importantă”, spune un psiholog.

De asta, cu produsul adus de MedLife- LevelUp- IMM-urile îi pot reține mai ușor pe angajații talentați, reducând din presiunile la care sunt supuse bugetele de personal. Iar angajații cărora li se oferă facilitățile incluse în abonamentul LevelUp vor avea certitudinea că angajatorilor le pasă de sanatatea și de bunăstarea lor. Pe scurt, e o situație de win-win.

Articol susținut de MedLife