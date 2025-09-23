Impact Bucharest 2025: Michelle Obama a venit pentru prima dată în România!

Impact Bucharest 2025 va rămâne în istorie ca evenimentul care nu doar a reunit lideri de talie mondială, ci a adus-o pentru prima dată în România pe Michelle Obama. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite a vorbit la București despre rolul leadershipului, al educației și al rezilienței într-o lume aflată în continuă schimbare.

„Pentru mine, să rămâi implicat, să rămâi relevant, să fii de folos cuiva dincolo de tine însuți – asta este o modalitate bună de a rămâne puternic și echilibrat în vremuri dificile.”

Participanții la Impact Bucharest au avut ocazia să asculte acest mesaj, dar și multe alte lecții de speranță, direct de pe scenă, joi după-amiază, în capitala României.

Timp de două zile, Impact a devenit o adevărată arenă pentru politicieni, lideri de business și sportivi de top – de la Michelle Obama la Simona Halep.

„Când pierzi un meci, poți învăța mai mult din eșec – nu într-un sens negativ, ci pentru că îți oferă lecții valoroase ca să te îmbunătățești și să crești.” – a spus Simona Halep, fosta jucătoare numărul 1 mondial în clasamentul WTA, pe scena Impact Bucharest.

Cea de-a doua ediție a Impact Bucharest a adunat peste 2.500 de participanți și peste 200 de speakeri, având un ritm de dezvoltare mai rapid decât ediția originală din Polonia.

Pe scena Impact au urcat reprezentanți ai unor mari companii internaționale – Mastercard, Uber, BMW – alături de branduri românești de top: UiPath, eMAG, Banca Transilvania, Metaminds și Netopia Payments.

Participanții au avut parte de idei și perspective de la unii dintre cei mai importanți gânditori ai lumii în domeniul managementului și culturii organizaționale, precum Erin Meyer, profesoară la INSEAD, una dintre cele mai prestigioase școli de business din lume, și autoare de bestseller, care a subliniat: „Marea majoritate a companiilor de astăzi funcționează încă după reflexele erei industriale.” De asemenea, Stefanie Sword-Williams, fondatoarea platformei globale F*ck Being Humble, a spus direct: „Putem fi mai curajoși și mai îndrăzneți fără riscul de a fi excluși”.

Programul a inclus a inclus și nume importante din sectorul public: Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor din România, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, și Stelian Bujduveanu, primarul Bucureștiului, care a afirmat: „Suntem deschiși pentru business.” Alături de ei, alți reprezentanți ai instituțiilor europene și ai guvernelor din Europa de Sud-Est au completat tabloul.

Această ediție a confirmat rolul Impact ca platformă esențială de conectare între mediul de afaceri, mediul academic și sectorul public.

Participanții au asistat la prezentări și discuții pe teme de actualitate precum inteligența artificială, tranziția verde și geopolitica Europei Centrale și de Est, care au atras un public numeros și au conturat direcții clare pentru dezvoltarea viitoare a regiunii.

„Nu putem vorbi despre viitorul tehnologiei fără să vorbim despre inteligența artificială. Acum este momentul să redesenăm arhitectura, de la competențe la scop, de la cuvinte la modele de lume și de la platforme dispersate la suveranitate.” – a subliniat Marius Marinescu, membru al Consiliului de Administrație Metaminds.

Impact Bucharest 2025 a arătat că Bucureștiul a devenit un hub central și un punct de întâlnire pentru liderii din Europa Centrală. Aici se formează parteneriate, se iau decizii strategice și se conturează viitorul economic al regiunii.

Impact nu este doar un eveniment – este o mișcare care conectează lideri și investitori din întreaga Europă.

Articol susținut de Impact Bucharest