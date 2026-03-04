IMPACT, de 30 de ani la BVB. Cum a reușit dezvoltatorul care a adus în România conceptul de ansamblu rezidențial să transforme cartierele sale în comunități

În prezent, ansamblurile rezidențiale ale IMPACT reprezintă mai mult decât niște zone de locuit. Sunt adevărate comunități, unite de dorința de a se bucura de o calitate superioară a vieții. Știai că, în România, conceptul de ansamblu rezidențial a fost introdus în anul 1995 de compania IMPACT?

Dacă la început era vorba despre cartiere de vile, acum ansamblurile rezidențiale dezvoltate de IMPACT sunt comparabile cu mini-orașe, cu mii de locuitori.

Compania IMPACT a fost fondată în 1991, iar în 1996, acum 30 de ani, a intrat pe piața de capital fiind primul dezvoltator imobiliar din România listat la Bursa de Valori București (BVB). În cele trei decenii de activitate, IMPACT a finalizat 15 ansambluri rezidențiale în 5 orașe, în care locuiesc peste 15.000 de oameni, și are în dezvoltare 5 proiecte majore în 3 orașe.

Modelul unei comunități integrate

Crearea de comunități moderne care au în cartier toate facilitățile necesare este misiunea asumată de companie.

”Proiectele IMPACT sunt construite pe baza conceptului de «oraș de 15 minute». Asta înseamnă ca, atunci când ieși din bloc, să găsești la câteva minute distanță tot ce ai nevoie pentru viața de zi cu zi. Înseamnă să poți merge pe jos cu copilul la școală, să îți faci cumpărăturile fără să scoți mașina din parcare și să îți întâlnești vecinii într-un spațiu de socializare din apropiere. Când am adus în România conceptul de ansamblu rezidențial, am plecat de la ideea că, pe lângă o locuință, oamenii caută o comunitate alături de care să trăiască bine. De aceea, construim cartierele în așa fel încât viața să se desfășoare în interior, nu în jurul lor. Având la îndemână tot ce îți trebuie, câștigi timp pentru tine, iar asta înseamnă calitate a vieții.”, a declarat Dan Sebastian Câmpeanu, CEO IMPACT Developer & Contractor.

Cel mai bun exemplu de cartier rezidențial dezvoltat în acest fel este GREENFIELD Băneasa, proiectul emblematic al companiei. Aflat în Sectorul 1 al Bucureștiului, lângă Pădurea Băneasa, cartierul are în prezent peste 7.500 de locuitori, fiind în continuă dezvoltare.

Dincolo de liniște, aer curat și posibilitatea de a face plimbări în natură, membrii comunității GREENFIELD Băneasa au la dispoziție opțiuni diverse atât comerciale, cât și de petrecere a timpului liber, de socializare sau care susțin un stil de viață sănătos: de la magazine de proximitate și centrul comercial Greenfield Plaza, până la cafenele, restaurante, farmacie, pet-shop și centrul sportiv Wellness Club by Greenfield, cu bazin semiolimpic, piscină pentru copii, piscină exterioară, saune, masaj și sală de fitness modernă.

De asemenea, în cartier există parcuri private, locuri de joacă pentru copii și pentru animalele de companie, campus școlar privat, școală și grădiniță de stat în construcție, stații pentru încărcarea mașinilor electrice și un terminal STB pentru linia 203, care face legătura cu stația de metrou Piața Victoriei.

Facilități similare sunt prevăzute și în proiectele IMPACT aflate în dezvoltare.

Soluții sustenabile în ansamblurile rezidențiale IMPACT

Un mediu sănătos pentru comunitățile create în jurul ansamblurilor rezidențiale este un avantaj major pentru orice astfel de cartier. În acest sens, IMPACT include soluții verzi în fiecare dintre proiectele sale. De exemplu, pentru reducerea amprentei de carbon, centralele termice de apartament au fost înlocuite cu centrale de bloc sau centrale de cartier încă dinainte ca acestea să devină obligatorii. De asemenea, sunt utilizate materiale de construcții cu emisii reduse de dioxid de carbon și vopseluri cu un conținut scăzut de poluanți, iar proiectele includ sau vor fi dotate cu surse de energie regenerabilă, precum panourile fotovoltaice și panourile solare.

De altfel, toate clădirile autorizate de IMPACT începând cu anul 2021 respectă standardul obligatoriu nZEB, adică sunt clădiri cu un consum de energie aproape de zero și cel puțin 30% din energia pe care o folosesc provine din surse regenerabile.

În plus, trei dintre proiectele dezvoltatorului imobiliar sunt certificate BREEAM Excellent, un sistem internațional de evaluare a sustenabilității proiectelor de infrastructură, a clădirilor și, inclusiv, a comunităților. LUXURIA Residence, proiect din portofoliul IMPACT situat în Sectorul 1 din București, este primul ansamblu rezidențial din România care a îndeplinit acest standard.

Articol susținut de Impact