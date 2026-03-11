Ungaria a trimis în Ucraina o echipă pentru a descoperi ce s-a întâmplat cu conducta Drujba

Un angajat al MOL, cea mai mare companie energetică a Ungariei, face verificări în partea ungară a oleductului Drujba, FOTO: Bela Szandelszky / AP / Profimedia Images

Ungaria a trimis în Ucraina o delegație cu misiunea de a investiga întreruperea livrărilor prin oleductul Drujba, în contextul în care Budapesta este și mai presată să repornească fluxurile de petrol rusesc din cauza creșterii globale a prețurilor, provocată de războiul din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Conducta Drujba a devenit subiectul unui conflict diplomatic de proporții între Budapesta și Kiev după ce petrolul a încetat să mai curgă prin aceasta în ianuarie, iar retorica ostilă față de Ucraina a dominat campania electorală a premierului Viktor Orban înaintea alegerilor pe care Ungaria le va organiza în 12 aprilie.

Luna trecută, Ungaria a blocat noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei și, de asemenea, un împrumut uriaș pentru Ucraina din cauza acestei dispute.

„Guvernul a înființat delegația care urmează să efectueze o misiune de verificare a conductei Drujba”, a declarat miercuri Gabor Czepek, viceministrul ungar al energiei, într-o declarație publicată pe Facebook. „Sarcina noastră este să evaluăm starea conductei și să creăm condițiile pentru repornirea acesteia”, a adăugat el.

Ungaria a plafonat prețurile la petrol

Ungaria și Slovacia, singurele țări ale Uniunii Europene care mai importă petrol rusesc, au acuzat Ucraina că întârzie în mod deliberat reluarea fluxului de petrol din motive politice.

Ucraina afirmă că conducta a fost deteriorată de un atac cu dronă rusă și nu poate fi reparată rapid.

Czepek a spus că Slovacia va participa, de asemenea, la misiunea de verificare, care are patru membri.

„Criza din Orientul Mijlociu a ridicat miza, ceea ce a determinat guvernul ungar să folosească rezervele strategice și să introducă prețuri protejate”, a adăugat el.

Viktor Orban a anunțat un plafon la prețurile carburanților după o reuniune de urgență a guvernului luni și a cerut UE să suspende sancțiunile asupra importurilor energetice din Rusia.

Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat marți, după o întâlnire cu șefa UE Ursula von der Leyen, că au convenit ca tranzitul petrolului prin conducta Drujba, via Ucraina, să fie reluat.