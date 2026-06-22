Impactul AI asupra locurilor de muncă va duce la proteste ample, avertizează fondatoarea unei companii din domeniu

Eugenia Kuyda, fondatoarea și directoarea generală a startup-ului de chatboți Replika, spune că temerile legate de pierderea locurilor de muncă din cauza inteligenței artificiale sunt „justificate” și că acestea ar putea declanșa la un moment dat proteste „nebunești” pe scară largă, relatează Business Insider.

Kuyda, care este și fondatoare și directoare generală a platformei de mini-aplicații bazate pe AI Wabi, a declarat într-un interviu pentru podcastul Platformer că ea crede că „vor începe să apară proteste nebunești în jurul locurilor de muncă și AI”.

„Vom trăi în acest oraș foarte optimist, unde totul este despre viitor, viitor, viitor, dar imediat ce ieși de aici, e destul de înfricoșător”, a afirmat ea. „Oamenii se chinuie serios să își găsească locuri de muncă și cred că asta nu poate decât să se înrăutățească”, a adăugat aceasta.

Kuyda a respins argumentul potrivit căruia dezvoltarea inteligenței artificiale va crea locuri de muncă suficiente pentru a le înlocui pe cele pierdute din cauza acesteia.

„Asta e, sincer, o veste chiar foarte proastă”, a subliniat ea în condițiile în care numeroși directori din Silicon Valley, de la Sam Altman la Jensen Huang, afirmă că AI va duce la crearea de locuri de muncă și noi posibilități pentru angajați. Jeff Bezos, care și-a lansat recent o companie în domeniul AI, a făcut afirmații în aceeași notă chiar săptămâna trecută.

Eugenia Kuyda, fondatoarea și CEO-ul companiei Replika, FOTO: Michael Macor / AP / Profimedia

Fondatoarea Replika dă exemplul propriei companii

Kuyda a respins argumentul potrivit căruia AI va crea noi locuri de muncă în felul în care au făcut-o revoluțiile tehnologice anterioare, spunând că firmele, inclusiv a ei, reduc deja angajările pentru roluri de început de carieră.

„Probabil că industria tech trebuie să creeze o narațiune mai bună despre cum va arăta asta, dar nu cred în ideea că «oh, e doar o altă tehnologie și vom avea și mai multe – cum ar fi că radiologii încă există»”, a spus Kuyda.

„Dar eu nu mai angajez oameni pentru aceste joburi de juniori și nu știu cine o face”, a adăugat antreprenoarea din domeniul AI.

Angajarea unei persoane mai puțin experimentate, a spus ea, „devine extrem de costisitoare și complet nesustenabilă pentru un startup”.

Unde ar putea avea AI un impact pozitiv, potrivit acesteia

Kuyda afirmă că, în pofida îngrijorărilor legate de impactul AI asupra locurilor de muncă, rămâne optimistă în privința potențialului tehnologiei de a le permite mai multor oameni să creeze software și să construiască produse pe cont propriu.

„Cred că ideea că putem cu toții să fim creatori și că ne putem canaliza mult mai mult creativitatea, că putem construi lucruri care înainte erau limitate de dezvoltatori sau designeri sau orice altceva – cred că asta e destul de tare”, a spus ea.

Kuyda a sugerat de asemenea că AI ar putea crea o deschidere pentru sisteme de operare complet noi, argumentând că ar putea fi pentru prima dată când iPhone-ul Apple pare vulnerabil.

„Aceasta este probabil prima dată în istorie când iPhone-ul este oarecum fragil”, a spus ea. „Poate că există o modalitate de a construi un sistem de operare mai bun, care să ne servească mai mult pe noi, în loc să servească companiile prin aplicațiile pe care le-au construit”, a continuat acesta.