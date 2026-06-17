Jeff Bezos susține că inteligența artificială va avea efectul opus celui de care se tem oamenii

Jeff Bezos alături de William Shatner într-o fotografie publicată înainte ca Blue Origin, compania aerospațială a miliardarului, să îl ducă pe celebrul actor într-un zbor suborbital, FOTO: Blue Origin / The Mega Agency / Profimedia Images

Inteligența artificială va duce la un deficit de forță de muncă, nu la înlocuirea oamenilor, a declarat miercuri Jeff Bezos, miliardarul fondator al Amazon, în comentarii extrem de optimiste făcute la conferința de tehnologie VivaTech de la Paris, relatează Reuters.

Bezos a prezentat o viziune optimistă asupra modului în care tehnologia va ajuta omenirea, vorbind despre proiecte precum compania sa spațială Blue Origin și Prometheus, noul său startup de inteligență artificială, care își propune să accelereze producția industrială.

„Știu că există multe îngrijorări pe care le au oamenii, inclusiv mulți oameni inteligenți, potrivit cărora inteligența artificială îi va face pe oameni redundanți și așa mai departe”, a spus Bezos la conferința VivaTech.

„Nu sunt deloc de acord cu acest punct de vedere. Și cred că, de fapt, inteligența artificială va crea un deficit de forță de muncă”, a continuat el la Paris.

Bezos vorbește de readucerea Terrei la starea de dinaintea Revoluției Industriale

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat chiar luna aceasta arată că în Statele Unite, țara cu companiile de pionierat în domeniul AI, jumătate dintre persoanele chestionate se tem că ascensiunea inteligenței artificiale i-ar putea lăsa fără loc de muncă pe ele sau pe cineva din gospodăria lor.

Bezos, al patrulea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la aproximativ 250 de miliarde de dolari, susține în schimb că oamenii au un număr „nesfârșit” de lucruri de făcut și că, în prezent, sunt limitați de bariere pe care, în opinia sa, inteligența artificială le va reduce.

El a vorbit apoi despre unul dintre proiectele sale de suflet, afirmând că unul dintre obiectivele explorării spațiale este mutarea industriilor poluante în afara Pământului. Compania sa Blue Origin încearcă să concureze cu compania de rachete SpaceX a trilionarului Elon Musk, însă a suferit recent un recul major.

„Dacă zborurile spațiale vor deveni suficient de fiabile și suficient de ieftine și dacă vom putea obține materiale de pe asteroizi, din obiecte apropiate de Pământ și de pe Lună, atunci această planetă-grădină ar putea fi readusă la starea sa de dinaintea Revoluției Industriale”, a declarat Bezos.

Lansare de sateliți cu ajutorul rachetei New Glenn a Blue Origin, FOTO: Paul Hennesy / AFP / Profimedia

Fondatorul Amazon se alătură „tehno-optimiștilor”

La fel ca Jensen Huang, șeful Nvidia, și Sam Altman, CEO-ul OpenAI, Bezos s-a poziționat practic în rândul„tehno-optimiștilor” care consideră nu doar că AI nu va duce la o dispariție a locurilor de muncă de natură să provoace tulburări la nivel de societate, ci că tehnologia va deschide noi oportunități umanității.

Un alt jucător important din domeniul AI, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, este în schimb în tabăra celor îngrijorați de potențialul tehnologiei de a provoca turbulențe majore pe piața muncii.

„Cancerul este vindecat, economia crește cu 10% pe an, bugetul este echilibrat – și 20% dintre oameni nu au locuri de muncă”, a fost unul dintre scenariile enunțate de Amodei anul trecut, într-un interviu acordat Axios.

El a lansat chiar mai devreme în cursul acestei luni un apel la suspendarea temporară a tuturor cercetărilor din domeniul AI, afirmând că sistemele sunt aproape de capacitatea de „autoîmbunătățirea recursivă” (recursive self-improvement) – punctul în care tehnologia se poate perfecționa fără intervenție umană.

Avertismentul unuia dintre „nașii AI”

Geoffrey Hinton, unul dintre așa-zișii „nași” ai AI – cercetătorii care au lucrat la tehnologia de „deep learning” (învățare automată) ce a făcut posibilă dezvoltarea inteligenței artificiale -, a lansat avertismente similare în mod repetat.

„Ce se va întâmpla de fapt este că oamenii bogați vor folosi AI pentru a înlocui muncitorii”, a declarat Hinton, într-un interviu acordat Financial Times în septembrie anul trecut.

„Va face ca unii oameni să devină mult mai bogați, iar majoritatea să devină mai săraci”, a mai spus Geoffrey Hinton, care a fost cercetător timp de un deceniu la Google înainte de a pleca în 2023 tocmai pentru a încerca să tragă un semnal de alarmă cu privire la evoluția tehnologiei AI. Un an mai târziu, el a câștigat Premiul Nobel pentru Fizică alături de cercetătorul John Hopfield.

Cei doi au fost premiați cu Nobel pentru munca lor la rețelele neuronale artificiale, care au stat la baza dezvoltării tehnologiei inteligenței artificiale.