1.770.000 de mp de spații neutilizate sau foste zone industriale din orașe reconvertite în dezvoltări urbane. 850.000 de persoane care beneficiază direct de aceste proiecte, luând în considerare proximitatea pe o distanță estimată la 15 minute. 180.000 mp de spații verzi create de la zero, ca parte a transformării, cu peste 80.000 de arbori maturi și arbuști. 375 de milioane de euro contribuții directe cumulate din taxe și impozite. 1,2 miliarde de euro investiții până în prezent și alte 1,3 miliarde de euro pentru proiectele în dezvoltare.

Sunt câteva dintre cifrele care vorbesc despre impactul pe care o singură companie îl poate avea prin implementarea regenerării urbane, în decurs de 15 ani. În cazul acesta este grupul IULIUS, dezvoltator care a adus conceptul mixed-use de regenerare urbană în România, prima dată la Iași, în 2012, iar de atunci continuă să transforme zone nevalorificate din orașe în atracții urbane.

În marile orașe există zeci sau sute de hectare de terenuri abandonate, foste zone industriale sau enclave urbane rupte de restul comunității. Paradoxul urban este faptul că orașele României continuă să se extindă, în timp ce suprafețe întinse din interiorul lor rămân suspendate în trecut, inaccesibile sau pur și simplu ignorate. Foste fabrici, depozite, platforme industriale, terenuri contaminate, loturi fragmentate și zone care și-au pierdut rolul economic ocupă astăzi unele dintre cele mai valoroase amplasamente urbane. Le vedem zilnic, dar nu ne întrebăm ce „cost” aduc. Cum ar fi distanțe mai mari între oameni și serviciile de care au nevoie, cartiere care nu comunică între ele, oportunități ratate și orașe care funcționează sub potențialul lor. „Orașele au nevoie de soluții pentru a-și reface legătura cu oamenii. Principala suferință este fragmentarea, care face dificilă conectivitatea sub toate aspectele ei”, spune Raluca Munteanu, Director de Dezvoltare al IULIUS. De fapt, marea provocare a următoarelor decenii nu va fi construirea unor orașe mai mari, ci recuperarea celor pe care le avem deja.

Cea mai scumpă dezvoltare este cea care nu se întâmplă

Deseori privim o platformă industrială dezafectată ca pe o problemă de estetică urbană. În realitate, efectele sunt mult mai profunde. Astfel de spații întrerup continuitatea urbană, reduc atractivitatea zonelor din jur, limitează investițiile și creează adevărate bariere între diferite părți ale orașului. În multe cazuri, ele ocupă terenuri centrale sau semicentrale care beneficiază deja de infrastructură, transport și accesibilitate, fie chiar și la un nivel subdimensionat. Cu toate acestea, ani la rând rămân excluse din viața orașului. În opinia Ralucăi Munteanu, reconversia urbană nu este facilă și vine la pachet cu provocări majore, iar tocmai acesta este motivul pentru care sunt evitate din perspectiva investițională.

„Proiectele noastre de regenerare urbană au un numitor comun: viziunea de a transforma zone abandonate sau inaccesibile în spații noi, pentru generația actuală și cele care vor urma. Înțelegerea identității locului înseamnă să construiești un proiect în dialog cu patrimoniul istoric al orașului. Noi am ales să transformăm terenuri centrale, dar puțin valorificate, în locuri care să prindă viață. Practic, am conectat zone urbane izolate la orașul din jurul lor și le-am oferit o nouă identitate. Pe scurt, direcția noastră vizează proiecte personalizate, ancorate în identitatea locală, care transformă terenuri problematice în zone de viață urbană și contribuie activ la tranziția către orașe mai sustenabile. Este un model pe care îl perfecționăm constant, pentru că vedem impactul său și credem în rolul pe care îl poate avea în evoluția orașelor din România.” Această perspectivă schimbă însăși definiția investiției urbane, pentru că nu mai este vorba doar despre ce construiești, ci despre ce recuperezi pentru oraș.

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Proiecte care încep cu ce există deja

În ultimii ani, tot mai multe exemple europene au demonstrat că viitorul dezvoltării urbane nu mai stă în extinderea permanentă spre periferie, ci în reutilizarea inteligentă a spațiilor existente. „Nu este cea mai simplă cale, dar este o abordare responsabilă, care aduce orașului beneficii reale, fie că vorbim despre crearea de infrastructură de mobilitate, despre remedierea unor insule de căldură, de refacerea unor terenuri contaminate, de reconstruirea biodiversității urbane și introducerea standardelor ridicate de eficiență energetică, cum sunt clădirile nZEB, sau, pur și simplu, de a oferi prilej de socializare și motive pentru a petrece timpul în aer liber. Este unicitatea care atrage încrederea comunității și a partenerilor, indiferent dacă vorbim de birourile de arhitectură din topurile mondiale, de unele dintre cele mai exigente instituții de finanațare, de companii multinaționale cu sedii peste tot în lume sau de retaileri internaționali și naționali foarte apreciați”, explică Raluca Munteanu, Director Dezvolare IULIUS.

Repere clădite pe aceeași viziune sunt și în România. La Iași, transformarea unei zone degradate din centrul orașului a urmărit, încă de la început, reconectarea unei porțiuni importante din țesutul urban. „Obiectivul nostru prin ansamblul Palas Iași a fost să întregim orașul prin revitalizarea unei zone degradate, aflată chiar în centru”, afirmă Raluca Munteanu. Astăzi, spune aceasta, proiectul funcționează ca „o punte care unește oamenii”. Dimensiunea de retail și infrastructura de timp liber, inclusiv un parc amenajat în centru, precum și punerea în valoare a clădirii emblematice a orașului, Palatul Culturii, au atins poate cel mai mult latura „emoțională” a comunității. Însă, ansamblul Palas și Palas Campus, inaugurat în 2023, reunesc 76 de companii și aproximativ 14.000 de angajați, pe o suprafață de 130.000 mp de birouri, contribuind la consolidarea Iașului ca pol regional de tehnologie și inovație, iar aceasta este valoarea pragmatică a investiției, însă și cea care a propulsat orașul în competiția cu alte centre investiționale europene.

„Cu fiecare proiect, există un pas pe care îl facem în plus, cumva. La Cluj-Napoca am relocat și retehnologizat o fabrică înainte de a concepe proiectul RIVUS, respectând două elemente de maximă importanță a zonei: istoria industrială, prin consevarea unor clădiri reper, și punerea în valoare a râului Someș, prin a-l face accesibil pentru public. La Constanța, ne-am asumat cel mai amplu proces privat de remediere din Europa, pentru ca mai apoi să dezvoltăm un proiect capabil să genereze schimbarea dinamicii de evoluție a Constanței. Pentru Palas Campus, am comasat zeci de proprietăți în diferite stadii de degradare pentru a da un suflu nou unei zone centrale, însă fragmentată și în declin, printr-un pol de business. Acum, reamenajăm Palas Iași, un proiect ce reprezintă în continuare un etalon al industriei, printr-un proces a cărui principală miză este experiența oferită vizitatorilor”, spune Directorul de Dezvoltare al IULIUS. Toate aceste exemple au un element comun în faptul că investiția începe înainte ca prima clădire să fie construită.

RIVUS CLUJ-NAPOCA

Spații redate oamenilor ca centre de experiențe

Ani la rând, discuția publică despre dezvoltare s-a concentrat pe metri pătrați construiți, însă tot mai relevant este ce experiență generează. Oamenii caută locuri prin intermediul cărora să poată experimenta viața urbană, în care să poată combina activitățile cotidiene, timpul liber, natura, cultura și interacțiunea socială. „Oamenii caută destinații în care să se simtă conectați cu orașul și comunitatea, spații de care să simtă că aparțin. Centrele comerciale evoluează din spații dedicate în principal cumpărăturilor în destinații complexe, în care retailul este completat de gastronomie, divertisment, sport, cultură și experiențe pentru toate generațiile. În proiectele noastre au loc anual peste 1.000 de evenimente, care contribuie semnificativ în atragerea publicului. Shoppingul rămâne o componentă esențială, dar atractivitatea unei destinații este determinată tot mai mult de ceea ce oamenii pot face acolo, nu doar de ceea ce pot cumpăra”, afirmă Raluca Munteanu. Și este motivul pentru care proiectele contemporane includ o latură non-comercială, prin spații publice, acces la natură, funcțiuni culturale și infrastructură pentru mobilitate.

Viitorul orașelor nu se construiește doar spre periferie

România dispune încă de un avantaj pe care multe orașe occidentale l-au pierdut prin faptul că mai există încă rezerve importante de teren în interiorul marilor centre urbane. Iar acestea pot deveni noile motoare de dezvoltare economică și socială. „Multe orașe dispun de platforme industriale abandonate, terenuri neutilizate și zone centrale sau semicentrale care pot fi transformate în noi poli de dezvoltare economică și socială. În plus, regenerarea urbană nu trebuie să rămână doar la nivelul marilor orașe, ci replicată și în orașe mai mici, în formate adaptate nevoilor și identității lor”, mai spune Raluca Munteanu.

În prezent, compania are în dezvoltare cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România, pe 14 hectare fost industriale din Cluj-Napoca, cu o investiție de 550 de milioane de euro realizată în parteneriat cu Atterbury Europe. RIVUS este un proiect care integrează cea mai mare zonă de retail din țară, de 142.000 mp și 400 de magazine, și o completează cu parc de 52.000 mp, două clădiri de patrimoniu industrial reintegrate în circuitul public ca spații culturale și de birouri, concepte culturale, de entertainment, sport și timp liber, precum și spații office. Toate într-un concept care deschide întreaga zonă către Someș și o redă spre utilizarea comunității.

Articol susținut de IULIUS Grup