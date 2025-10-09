Impactul Sun Challenge 2025: peste 10.500 de euro strânși pentru protejarea amfibienilor din Parcul Natural Văcărești

Pe 5 octombrie, cea de-a șaptea ediție a crosului Sun Challenge a adus împreună mai mult de 300 de alergători pasionați de natură, sport și implicare civică, în decorul unic al Parcului Natural Văcărești. Împreună, aceștia au reușit să strângă peste 10.500 de euro din taxele de înscriere la cele trei trasee disponibile – 5 km, 10 km și 20 km. Fondurile vor fi direcționate integral către protejarea celor șase specii de amfibieni care trăiesc în ecosistemul urban unic din parc.

Evenimentul, organizat anual de Sun Plaza, rămâne singurul cros desfășurat într-o arie naturală protejată, aflată în inima Capitalei. Ediția din 2025 a avut ca obiectiv protejarea celor șase specii de amfibieni prin construirea de adăposturi pentru amfibieni, restaurarea spațiilor acvatice și lansarea unor inițiative de educație ecologică dedicate publicului larg.

Startul a fost dat, ca în fiecare an, de pe Esplanada Nord a Sun Plaza, de unde au pornit în alergare și ambasadorii evenimentului: Ana Maria Brânză, campioană olimpică la scrimă, Ines Nerina, influencer sportiv, și jurnalistul Lucian Mîndruță.

La cursa de 5km au participat 107 alergători, iar câștigătorii au fost Dan Alexandru Hriscu (masculin) si Maria Magdalena Velișcu (feminin). Din cei aproape 124 de participanți la cursa de 10km, învingători au ieșit Gheorghe Nicolae (masculin) și Adela Paulina Dumitrescu (feminin), iar la 20km Cosmin Prelipcean (masculin) și Nicoleta Ciortan (feminin) au ieșit în fruntea celor 65 de înscriși. Competiția a recompensat performanțele sportive ale alergătorilor cu 54 de premiiacordate locurilor 1, 2 și 3 de la fiecare categorie de vârstă. În plus, toți participanții, indiferent de locul ocupat în clasament, au avut ocazia să participe la o tombolă specială cu 47 de premii cu produse în valoare de până la 9.000 de lei.

Sun Challenge, organizat în fiecare an de Sun Plaza, nu este doar o competiție sportivă, ci un angajament continuu pentru protejarea ecosistemul urban din Parcul Natural Văcărești și susținerea comunității locale. Fondurile colectate vor fi gestionate de Administrația Parcului Natural Văcărești pentru a susține intervenții directe în habitatul amfibienilor și acțiuni de informare pentru public.

Partenerii care au susținut Sun Challenge 2025 sunt: Auchan România, Bath&Body Works, Bebe Tei, Flormar, Gerovital, Gold Nutrition, Leroy Merlin, My Geisha, Optiblu, Oshee, Pepsico, Sesderma, Superfit, World Class, Yves Rocher, DigiFM.

Despre Sun Plaza

Inaugurat în 2010, Sun Plaza este centrul comercial dominant din zona de sud a Bucureștiului, având o suprafață construită de 208.000 mp. Centrul comercial cuprinde patru etaje, două destinate exclusiv cumpărăturilor, un spațiu de relaxare și o parcare subterană cu 2.000 de locuri. În anul 2018, Sun Plaza a finalizat cel mai amplu proces de reconfigurare și extindere din piața de retail din România, cu modificări la nivel de design și adăugarea unei aripi noi. În 2019 a fost modernizat food court-ul și reamenajată o parte din terasa exterioară. Centrul comercial este deținut de către CPI Property Group și administrat de către CBRE România.

Despre CPIPG

CPI Property Group este unul dintre cei mai mari proprietari de real estate din Europa. Cu un portofoliu de proprietăţi a cărui valoare depăşeşte 21 miliarde de euro, CPIPG deține proprietăţi premium de birouri în principalele capitale din Europa Centrală și de Est: Praga, Berlin, Viena, Bucureşti și Budapesta. Grupul deține, de asemenea, proprietăți de retail în Europa Centrală și de Est, precum și hoteluri, unități rezidențiale şi terenuri.

Despre Parcul Natural Văcărești

Parcul Natural Văcărești este prima arie protejată urbană a țării și cel mai mare spațiu verde al Capitalei, situat la doar 5 km de centru. Aici au fost identificate aproximativ 170 de specii de păsări, o parte dintre ele fiind specii protejate. În ultimii 25 ani, s-a format un ecosistem umed cu întinderi de mlaștini, ochiuri de apă, stufăriș, crânguri de sălcii, cuiburi de plopi, perdelele de trestie și stuf. Acestea constituie habitatul a numeroase specii de păsări de apă, dar și al multor specii de insecte, reptile, amfibieni și mamifere. Parcul Natural Văcărești este o poveste de succes a naturii care și-a recâștigat drepturile, chi ar în mijlocul celei mai mari aglomerări urbane din țară. Ecosistemul Văcărești este viabil, prezentând toate elementele lanțului trofic.

Articol susținut de Sun Plaza