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Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping. Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Foto: Profimedia
Actualitate

„Împărţirea zonelor de influenţă”. Înaintea negocierilor de pace în Ucraina, Moscova dă un semnal privind summitul Putin-Trump-Xi

Viorela Marin
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Noul șef al Comisiei pentru afaceri internaţionale din Duma de Stat rusă spune că împărţirea sferelor de influenţă între Rusia, SUA şi China, la apropiatul summit care-i va reuni pe președinții Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping, este mai importantă decât negocierile pentru pace în Ucraina.

  • La summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), care va avea loc luna aceasta în China, este anticipată o întâlnire între președinții rus, american și chinez. Atât Trump, cât și Putin și-au exprimat deja public interesul de a participa la o întâlnire cu Xi la summitul APEC.
  • Un summit trilateral între China, Rusia și SUA nu are precedent modern. Cea mai apropiată comparație ar putea fi Conferința de la Ialta din 1945, când Stalin, Roosevelt și Churchill s-au întâlnit pentru a conveni asupra noii ordini geopolitice de după cel de-al Doilea Război Mondial.