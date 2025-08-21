Împinși de Trump, republicanii din Texas redesenează harta electorală pentru a câștiga noi mandate în Congres / Democrații promit să se răzbune în California

Măsura republicanilor vizează menținerea majorității în Camera Reprezentanților la alegerile de la jumătatea mandatului de anul viitor, scriu BBC și Associated Press.

Camera Reprezenanților din Texas a aprobat o retrasare controversată a granițelor circumscripțiilor electorale, un plan conceput pentru a le oferi republicanilor cinci noi mandate la alegerile de anul viitor pentru Congresul SUA.

După un impas de două săptămâni, în care democrații au părăsit statul pentru a bloca votul și pentru a mobiliza susținătorii, proiectul a fost aprobat miercuri în Camera statală a Reprezentanților, cu 88 de voturi pentru și 52 împotrivă și a fost trimis în Senat, unde se așteaptă să fie aprobat rapid.

Președintele Trump a susținut și a solicitat în mod explicit planul – salutând votul din Texas.

„O mare victorie pentru marele stat Texas!!! Totul a fost aprobat, suntem pe cale să obținem încă cinci locuri în Congres și să vă salvăm drepturile, libertățile și țara în sine”, a declarat Trump.

„Texasul nu ne dezamăgește niciodată. Florida, Indiana și alte state intenționează să facă același lucru”, a spus el.

Lucrurile nu se vor opri aici însă.

Decizia din Texas pare că va da startul unui proces general de retrasare a hărților electorale, democrații promițând să facă în statele pe care le controlează tot ce pot pentru a compensa orice eventuală pierdere de mandate în statele republicane, scrie BBC.

Cinci noi mandate republicane în Texas

Republicanii dețin în prezent o majoritate fragilă în camera inferioară a Congresului SUA, pe care democrații intenționează să o recâștige în alegerile intermediare din 2026.

Este ceea ce vor republicanii să împiedice, iar Texas este un bun teren de luptă.

Texasul are 38 de mandate în Camera Reprezentanților SUA. Republicanii dețin în prezent 25, iar democrații 12, cu un loc vacant după ce democratul Sylvester Turner, fost primar al orașului Houston, a decedat în luna martie.

Retrasarea planificată de partidul lui Donald Trump presupune scoaterea dintr-o circumscripție a unor zone cu alegători democrați și adăugarea altora cu alegători republicani.

Modificarea ar putea oferi republicanilor cinci noi mandate, cel puțin analizelor electorale, și ar crește semnificativ scorul lor din Camera Reprezentanților de la Washington.

Democrații au acuzat că redesenarea hărților electorale se face pe criterii rasiale.

„Acest proiect de lege discriminează în mod intenționat texanii de culoare și hispanicii, precum și alți texani de culoare, prin fragmentarea și concentrarea comunităților minoritare din statul Texas”, a declarat Chris Turner, reprezentant democrat din Arlington.

„Este o încălcare clară a Legii drepturilor de vot și a Constituției”, a acuzat el. Republicanii au respins acuzațiile.

„Pregătiți-vă pentru câteva oportunități de câștig”

Unii democrați nu sunt extrem de îngrijorați de strategia republicanilor.

Democratul Vicente Gonzalez, care reprezintă o parte din Valea Rio Grande de-a lungul frontierei cu Mexicul, a câștigat ultimul mandat pentru Congres cu o diferență de doar 5.000 de voturi. Locul lui este una dintre țintele strategiei republicane.

El a declarat însă pentru Associated Press că planul s-ar putea întoarce împotriva republicanilor.

Alegătorii democrați scoși din circumscripția sa electorală vor ajunge în altă circumscripție adiacentă, ceea ce va face ca acea circumscripție să fie mai competitivă – poate chiar suficient pentru o victorie neașteptată democrată.

„Pregătiți-vă pentru câteva oportunități de câștig”, a spus Gonzalez, adăugând că partidul său recrutează deja candidați care să îi provoace pe republicani în circumscripțiile electorale care ar putea fi destabilizate de acest proces.

Riscurile redesenării granițelor electorale

Teama de a crea accidental circumscripții electorale nesigure este unul dintre motivele pentru care republicanii din Texas au trasat cu prudență liniile în 2021, când a început procesul de redistribuire a circumscripțiilor electorale prevăzut de Constituție în toate cele 50 de state.

Oficialii care trasează hărțile electorale – în majoritatea statelor, este vorba despre partidul care controlează legislativul – trebuie să ajusteze granițele circumscripțiilor după fiecare recensământ de 10 ani, pentru a se asigura că districtele au aproximativ același număr de locuitori.

Procesul este legal, cu excepția cazului în care se dovedește că are motive rasiale.

Aceasta este o ocazie pentru un partid de a manipula harta în defavoarea celuilalt. Există însă riscuri, iar republicanii din Texas sunt conștienți de ele.

În 2010, legislativul controlat de republicani a trasat granițe electorale care au contribuit la consolidarea majorității Partidului Republican în Camera Reprezentanților. Dar asta a ținut până în 2018, când o reacție împotriva lui Trump în primul său mandat le-a permis democraților să câștige două mandate în Texas pe care republicanii le considerau intangibile.

În 2021, republicanii au ales prin urmare să își consolideze mandatele existente, în loc să țintească noi circumscripții din cele controlate de democrați.

De data aceasta, republicanii sunt însă încrezători în planul lor.

„Trasarea inteligentă a hărților poate oferi oportunități de câștig, fără a pune în pericol candidații noștri actuali”, a declarat pentru Asociated Press Adam Kincaid, director executiv al National Republican Redistricting Trust, care ajută la coordonarea trasării hărților pentru partid la nivel național.

California democrată e gata să compenseze pierderile din Texas

Decizia din Texas pare a fi începutul unui proces similar în mai multe state. Florida, New York, Ohio și Missouri iau în considerare schimbări similare.

Legiuitorii din California dezbat și ei în prezent retrasarea graniețelor electorale, care ar oferi democraților cinci noi mandate, ceea ce ar anula schimbările făcute în Texas.

O prevedere cheie din California spune că hărțile ar intra în vigoare numai dacă Texasul sau alte state ar continua cu schimbările în favoarea republicanilor.

După votul din Texas, guvernatorul Californiei Gavin Newsom a semnalat că „lupta a început”.

Planul din California este susținut de fostul președinte Barak Obama care a observat că acesta reprezintă un răspuns „responsabil”, la decizia din Texas.

Kathy Hochul, guvernatoarea democrată a statului New York, a amenințat de asemenea că va riposta împotriva măsurilor republicane de redistribuire a circumscripțiilor electorale. „Să înceapă jocul”, a spus ea, după votul din Texas.