Important ministru german, despre planurile lui Putin: „Dacă asta a fost cea mai mare catastrofă, atunci probabil că vrea să o inverseze”

Ministrul de externe german Johann Wadephul a declarat luni că Rusia are ambiţii mai extinse, dincolo de războiul împotriva Ucrainei, informează marţi dpa și Agerpres.

Declarațiile sale vin după ce, în urmă cu zece zile, el s-a întâlnit la sediul ONU cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, prima astfel de întrevedere de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Înaintea războiului, Rusia menţinea relaţii bune cu Ucraina, nu se confrunta cu nicio ameninţare şi avea acorduri de aprovizionare favorabile cu ţări precum Germania, a spus Wadephul pentru postul ntv.

„Şi de aceea trebuie să presupunem că Rusia are planuri mai ample”, a adăugat el.

Întrebat ce a vrut să spună, Wadephul a făcut referire la declarațiile anterioare ale preşedintelui rus Vladimir Putin, care a descris prăbuşirea Uniunii Sovietice ca fiind cea mai mare catastrofă a secolului al XX-lea.

„Dacă asta a fost cea mai mare catastrofă, atunci probabil că vrea să o inverseze”, a spus Wadephul.

El a adăugat că acest lucru implică Ucraina, precum şi Georgia, Republica Moldova şi statele baltice.

Deoarece statele baltice sunt atât membre UE, cât şi NATO, Germania ar fi afectată de asemenea, ca aliat, a susţinut şeful diplomaţiei germane.

Germania nu s-ar considera atacată doar dacă teritoriul german ar fi vizat, ci şi dacă graniţele aliaţilor NATO precum Polonia, Estonia, Letonia sau Lituania ar fi încălcate, a adăugat Johann Wadephul.

El a menţionat că Germania se confruntă deja cu atacuri hibride, menţionând incidentele cu drone de la Leipzig şi atacurile cibernetice anterioare.

În august, o dronă cu explozibili a fost descoperită între aeronave cargo ucrainene de la aeroportul Leipzig/Halle. Guvernul german a învinovăţit pentru acest incident Rusia, care a negat însă orice implicare.